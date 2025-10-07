¿Se puede recorrer a dedo Irak y salir vivo para contarlo?

Vuelven las conferencias viajeras en el Club Victoria, una cita que comienza a convertirse en inexcusable para las mentes inquietas que desean conocer cómo es el mundo al detalle, mediante viajes de autor y testimonios directos, alejados de lo que los medios oficiales suelen pontificar.

Antonio Aguilar, antropólogo, filósofo y empresario (@historiasdenuestroplaneta en las redes sociales) compartirá su experiencia viajando a dedo por Irak, una aventura de autenticidad, encuentro humano y superación personal en un país repleto de historia y hospitalidad, con una realidad muy apartada de los clichés de terreno inhóspito que suele asociarse de forma injusta.

Igualmente, Marcos Gómez, de B Travel & CATAI, presentará la ponencia 'Las maravillas de China', un recorrido por los contrastes culturales, naturales y arquitectónicos del gigante asiático, conocido por sus habitantes como el País del Centro.

El Ciclo de Conferencias Viajeras, organizado por el Club Victoria, se consolida como el evento de referencia en el sur de España para los apasionados de los viajes, la aventura y la exploración. Cada sesión combina inspiración, cultura y experiencias reales contadas por sus protagonistas, ofreciendo al público una ventana abierta al mundo. Se trata de una iniciativa liderada por Jorge Molinero (@aventurayfotografia) que reúne a exploradores, trotamundos y amantes del viaje para compartir experiencias únicas de los rincones más fascinantes del planeta.

La entrada es gratuita hasta completar aforo, previa inscripción en el correo electrónico: eventos@victoriaclub.es