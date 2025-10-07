Conferencia 'de muerte': José Manuel García Bautista expondrá cómo hablar con los difuntos junto a tres médiums

José Manuel García Bautista es, con enorme diferencia, el mayor divulgador de cuestiones paranormales en Sevilla y su ámbito geográfico de influencia. Autor muy prolífico, persona inquieta por entender el sentido de la vida y conferenciante de enorme éxito, lanza una convocatoria -de la mano del siempre activo Club Victoria- para que las personas librepensadoras disfruten de una experiencia inigualable.

El encuentro reunirá a reputados médiums -Rafael de Alba, Rosa Sánchez y Javier Aradilla-, que presentarán casos documentados de experiencias inexplicables y compartirán cómo es convivir en la vida cotidiana con esa cualidad que atesoran para contactar con otros planos de existencia.

Además de la charla y testimonios, esta cita en el Club Victoria añadirá una evidencia práctica en la que los médiums buscarán mostrar, de forma controlada, cómo desarrollan su capacidad de percepción más allá de lo habitual. La cita tratará de ofrecer una mirada objetiva, tanto de los relatos personales como de la repercusión social y humano de este fenómeno -todavía- inexplicable. Será un acto presidido por la seriedad y la pretensión de comprender de manera científica.

De éstas y muchas otras particularidades versará una entretenida y formativa conferencia que el Club Victoria brindará de forma gratuita hasta completar aforo. Se puede solicitar entrada a eventos@victoriaclub.es. Será el martes 7 de octubre a partir de las 19 horas.