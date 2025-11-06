Condenado a siete años y medio de cárcel por agresión sexual a sus dos hijastras menores

Un hombre ha sido condenado a un total siete años y medio de prisión por un delito continuado de abuso sexual y una tentativa (actualmente se trataría de agresión sexual) contra las dos hijas mejores de su pareja sentimental en Sevilla.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según la resolución a la que ha tenido acceso EFE este jueves, ha confirmado de esta forma la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó al procesado, cuyo recurso de apelación ha sido desestimado.

El alto tribunal ha determinado que la prueba de cargo ha "enervado" la presunción de inocencia del acusado y ha sido valorada por la sala de origen "de modo razonable y con detallada y clara motivación", por lo que no se aprecian dudas razonables que aconsejen la aplicación del principio 'in dubio pro reo' (en caso de duda, a favor del reo).

El tribunal consideró probado que el acusado fue pareja sentimental de una mujer que era madre de dos menores con la que convivía desde que eran pequeñas y se comportaba con ellas como si de un padre se tratara.

Aprovechando esta estrecha relación familiar y de confianza, cometió distintas agresiones sexuales como tocamientos contra las menores.

Estas contaron a su madre lo sucedido en noviembre de 2019, cuando ella regresó del trabajo, por lo que denunció los hechos.

Como consecuencia de estas agresiones, una de ellas presenta un trastorno de estrés postraumático que precisa asistencia psicológica terapéutica.