Los conductores de los autobuses de Sevilla estallan contra el ayuntamiento

El Sindicato CSIF ha asegurado este martes que la plantilla de Tussam está "soportando niveles de estrés inasumibles". Ha señalado a la Dirección y al Ayuntamiento como los responsables ante la "falta de planificación los fines de semana y la sobrecarga de eventos".

Según una nota de prensa remitida por la entidad, el centro de control se "ve desbordado" al no contar, han asegurado, con "suficientes" controladores, personal de incidencias y mecánicos en el coche taller. Asimismo, han indicado que está aumentado el número de trabajadores con "síndrome de burnout" lo que provoca "un deterioro de la salud laboral".

En esta línea, CSIF ha asegurado que la acumulación de eventos en la ciudad está provocando "desvíos constantes", así como aumento del número de usuarios. Una situación que para el sindicato trae como consecuencia el "colapso del servicio" ante la "insuficiencia" en el número de autobuses. Ante esto, han denunciado un aumento en "comportamientos agresivos" hacia los conductores por parte de los usuarios.

El sindicato ha pedido a la dirección de Tussam y al Ayuntamiento una planificación "realista y eficaz de los servicios de fin de semana", un refuerzo de personal en "todas las áreas afectadas" y medidas para "proteger la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras". "Es hora de que la empresa y las instituciones correspondan con respeto, recursos y condiciones dignas", ha concluido.