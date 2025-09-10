La mejor DJ del mundo llega a Sevilla por primera vez

Una de las mejores DJs internacionales de la última década llegará a Sevilla por primera vez. La belga Amelie Lens tendrá su debut en la capital hispalense el próximo 12 de octubre, con motivo de las fiestas de la Hispanidad, en un evento que a todas luces será multitudinario.

Esta referente de la música electrónica aglutina millones de escuchas en plataformas de contenido musical, participa como cabeza de cartel en los mejores festivales internacionales del género y ha desarrollado una carrera de enorme éxito desde que en 2016 apareciese en la escena con fuerza con su sencillo 'Exhale'.

En 2014, Lens decidió dejar atrás su carrera en la moda para dedicarse a la música electrónica bajo el alias de Renée. Su estilo inicial se centraba en el techno minimalista con bajos potentes, lo que la llevó a conseguir una residencia en el Labyrinth Club de Hasselt, Bélgica, y a hacerse un nombre recorriendo diferentes escenarios europeos. En la actualidad, sus sesiones destacan por la intensidad y la energía, combinando referencias clásicas del acid y el house tribal con sonidos techno más modernos propios de la escena europea.

La DJ participará de la fiesta promovida por la empresa Pandora, que en el segundo aniversario desde su apertura pretende organizar el "evento más grande de su historia". Según anuncian en sus redes sociales los espectáculos empezarán desde las 18:00 y continuarán de forma ininterrumpida por doce horas con actuaciones en tres áreas distintas.