Acceso

Andalucía Sevilla

Sucesos

Al menos tres heridos, uno de ellos grave, tras explotar un cohete durante una procesión en Almadén

Los hechos tuvieron lugar en la Plaza de la Iglesia del municipio sevillano

Imagen del Santísimo Cristo del Crucero, de Almadén, que aparece en el cartel de la salida procesional del 13 de septiembre.REMITIDA / HANDOUT por HDAD.CRISTO DEL CRUCEROFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma14/09/2025
Imagen del Santísimo Cristo del Crucero, de AlmadénHDAD.CRISTO DEL CRUCEROEuropa Press
  • Efe
    Agencia Efe
Sevilla Creada:
Última actualización:

Al menos tres personas han resultado heridas, una de ellas grave, tras explotar un cohete anoche en la localidad sevillana de Almadén de la Plata, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

El teléfono 112 recibió a las 22:20 horas la primera de varias llamadas que alertaban del suceso en el que indicaban que varias personas habían resultado heridas al explotar un cohete durante una procesión en la Plaza de la Iglesia.

Rápidamente, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a Protección Civil de Almadén.

Los servicios sanitarios de la Junta movilizaron hasta tres UVI móviles y otras dos ambulancias convencionales, así como se procedió a la apertura del centro de salud de la localidad para atender a los heridos.

Al menos tres personas fueron evacuadas al hospital Virgen Macarena, según han informado fuentes sanitarias. Entre los afectados hay un herido grave con quemaduras.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas