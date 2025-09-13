Hallan cuatro aves muertas en el parque de María Luisa que obligan a precintar la zona del estanque

Cuatro aves muertas han sido halladas este sábado en el parque de María Luisa de Sevilla, apenas 24 horas después de su reapertura como consecuencia de los casos de gripe aviar que afecta a varias zonas verdes de la capital y a algunos puntos de la provincia.

No obstante, el Ayuntamiento, atendiendo al protocolo de la Junta, que contempla el cierre parcial en esta situación, ha procedido al "balizamiento de las lagunas", según confirman fuentes municipales a Europa Press, que detallan que las aves se corresponden con un pato, un palomo y dos crías de pato.

Desde el Consistorio se procede a la limpieza y desinfección del recinto mientras se analizan, como en ocasiones anteriores, las causas de las muertes de las aves. En relación con un posible brote en este emblemático parque se espera confirmación oficial por parte del Gobierno, al igual que sucede con el Parque de los Príncipes, en Los Remedios.

Respecto al primero de esos espacios, el Gobierno local decretaba este jueves su cierre preventivo tras la aparición de cinco patos muertos y un cisne y en aplicación del citado protocolo de coordinación con los ayuntamientos para la vigilancia y control de influenza aviar en parques urbanos y periurbanos de Andalucía, elaborado tras el foco del Tamarguillo, con casi un centenar de aves muertas.

Además, a principios de semana se hallaron los cadáveres de un pato y de un pavo real dentro de los jardines del Alcázar, ya reabierto, así como otros tres pavos muertos en el patio de una guardería colindante al recinto monumental.

CINCO BROTES DE GRIPE AVIAR CONFIRMADOS

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmó este viernes el brote de gripe aviar de alta patogenicidad (subtipo H5N1) en el Parque de Miraflores de Sevilla tras la muerte de varias aves en esta zona verde los últimos días.

Hasta el momento, se han confirmado cinco brotes de esta naturaleza, puesto que habría que sumar los del parque Tamarguillo y del Alcázar, en la capital, un foco detectado en una finca privada en La Puebla del Río y otro en el Caño de Guadiamar (Aznalcázar), donde se halló un ejemplar de somormujo muerto.

Parques y Jardines comunicaba el pasado día 5 la muerte de un cisne en el citado parque de Miraflores y de otro ejemplar de esta especie en el Parque de los Príncipes.