Suspenden la conferencia sobre la restauración de la Macarena

La conferencia que el restaurador sevillano Francisco Arquillo iba a pronunciar hoy sobre su trabajo en la restauración de la Esperanza Macarena, organizada en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, ha sido suspendida tras un requerimiento de la hermandad por el contrato de confidencialidad firmado por el restaurador.

En un comunicado, la Academia ha informado de que el acto se ha suspendido «en vista del requerimiento letrado que se adjunta», en el que la hermandad ha recordado a la institución que hay un contrato que impide a Arquillo dar detalles sobre este trabajo.

En el mismo comunicado, la Academia «lamenta profundamente las manifestaciones que se vienen produciendo con este motivo», y asegura que espera «que se restablezca la concordia que debe regir las relaciones personales e institucionales».

La charla de Francisco Arquillo Torres, bajo el título de «Información del tratamiento conservador (mantenimiento) realizado en junio de 2025 a la imagen de la Esperanza Macarena», se había programado para hoy. Sería la primera vez que Arquillo se pronunciase públicamente sobre esta polémica, que hizo que la hermandad encargase un trabajo completo en torno a la imagen, que se ha finalizado bajo la dirección de Pedro Manzano.