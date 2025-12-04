Moreno apela a la “solidaridad” en el Día de la Bandera de Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha apelado a la “solidaridad” en un acto, celebrado en el Palacio de San Telmo, en el que se ha recordado la multitudinaria movilización de 1977 en defensa de la autonomía. “Qué bien suena la palabra solidaridad y qué fea la ordinalidad”, ha dicho en referencia al sistema de financiación autonómica, uno de los frentes que mantiene abierto el Gobierno andaluz con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Moreno también ha puesto en valor su gestión al frente de la Junta y los avances en estos últimos años. “Ahora la gente ve una región fuerte, sólida, moderna, próspera, que no pierde su alegría, donde nos entendemos y vamos a lo que importa”. Junto a ello, ha señalado que Andalucía “está viviendo un cambio”. “Es la tercera economía de España y la número 12 de Europa. Crece en empleo y refuerza los servicios públicos. Además, abandera la defensa de la igualdad”.

El elogio a la bandera ha corrido a cargo este año de la periodista Isabel Jiménez, que ha reivindicado sus raíces granadinas y almerienses. También ha defendido el acento andaluz. “En un momento de continuo enfrentamiento, deberíamos pensar más en lo que nos une. Andalucía acoge como nadie. Es algo que va en nuestra cultura y en nuestra forma de ser”, ha asegurado.