Detenido en Lora del Río como presunto autor de robos en 69 vehículos de la localidad

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad de Lora del Río (Sevilla) como presunto autor de un delito de robo en el interior de 69 vehículos en la localidad. Para ello, solía, según los investigadores, romper la luna de los vehículos a altas horas de la madrugada, aprovechando la ausencia de personas en las proximidades, sustrayendo así herramientas y maquinaria, principalmente.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación, enmarcada en la operación 'Aljucal', comenzó tras conocer un aumento de este tipo de hechos delictivos, que produjeron una "gran alarma social en la localidad".

Así se constató que la forma de actuar del individuo consistía en fracturar las lunas del vehículo, sustrayendo principalmente herramientas y maquinaria. Estos hechos, según los investigadores, siempre eran realizados durante altas horas de la madrugada, valiéndose de la ausencia de vecinos en la calle.

A raíz de estas averiguaciones se estableció un dispositivo de vigilancia "discreta" en las zonas de actuación del sospechoso. En una de estas vigilancias, el detenido se vio sorprendido tras fracturar la ventanilla de un vehículo, percatándose de la presencia policial y dándose a la fuga.

Como consecuencia de estos hechos, se estableció un cierre perimetral con altas medidas de seguridad sobre el domicilio del sospechoso, al tratarse de una persona proclive a la fuga. De esta forma, se evitó su huida y se procedió a su detención en el interior de su domicilio.

La investigación ha finalizado con la detención de esta persona, siendo puesta junto con las diligencias ante la Autoridad Judicial como presunto autor de diversos delitos de robo en interior de vehículos, constándole igualmente en vigor una requisitoria de búsqueda, detención y personación ante sede judicial.