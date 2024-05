Sierra Nevada sin límites: recorrer la alta montaña sin una pierna

Cuatro días en la alta montaña durmiendo al raso, aislado, con una mochila como único apoyo y un guía que le señale el camino. Marcos González de la Peña se ha propuesto el objetivo de terminar la Integral de Sierra Nevada, una ruta que une, y asciende, los picos de 3.000 metros de este macizo montañoso. Un total de 54 kilómetros y un desnivel de 4.850 metros. Un reto para cualquier deportista y una experiencia límite para Marcos, que será el primero en recorrerlos con una sola pierna. Que le amputaran con tan solo 8 años tras sufrir un accidente en el colegio «me ha hecho crecer, adaptarme, madurar antes de tiempo y, sobre todo, ser mejor persona», apunta. Marcos González de la Peña fue Premio Imagen de LA RAZÓN en 2023.

Dice Marcos que aquello le ha hecho ser quien es: el primer kitesurfista amputado, subcampeón en los europeos de fútbol y, lo más importante, padre de cuatro hijos, profesor de Educación Física e inspiración para sus alumnos.

El último proyecto de este deportista es grabar un documental mostrando su experiencia en la Integral de Sierra Nevada, que tiene previsto ejecutar del 15 al 20 de julio. Para hacerlo posible, Marcos ha lanzado un crowfunding, aunque ya cuenta con algunos patrocinadores –Trangoworld, Paleobull, Indesmed, Solera Motor y Humaventura–.

La idea es estrenar este documental que lleva por nombre «Cima, Sierra Nevada sin límites» en otoño. «Queremos hacer un preestreno en octubre en Tarifa e invitar con pase VIP a la fiesta privada a los que hayan hecho mayores contribuciones al crowfunding», detalla. También aprovechará para presentar la cinta a las empresas con el mismo formato de sus charlas-coloquio «Levantarse con el pie izquierdo», en las que Marcos comparte sus experiencias vitales en colegios e institutos.

Con proyectos como su documental busca ser una fuente de inspiración para otros que en situaciones adversas no se lanzan por miedo, pero lejos de la dictadura del positivismo. «Yo he tenido mis momentos, miedos, inseguridades, pero lo importante es no entrar en bucle. Se trata de relativizar, de poner el problema en perspectiva, decir ‘‘eso ya ha pasado’’ y cambiar el foco hacia lo que quiero conseguir». A sus alumnos, dice, «intento transmitirles la cultura del esfuerzo» y, también, «autonomía, libertad para que también fracasen y cometan errores». Este profesor, desde su experiencia en la docencia, cree que «vivimos en una sociedad en la que dejamos hacer muy poco a los niños y eso hace que sean menos resolutivos, tienen menos exposición a incomodidades y a la frustración». Aunque él prefiere resaltar las virtudes de las nuevas generaciones: «Son más empáticos y tienen un mayor nivel de capacitación», asegura.

Con su ejemplo quiere trasmitirles que «la comodidad perenne no te hace crecer». Por eso, él busca vivencias extremas para «saber dónde están mis límites». «Crecemos cuando nos exponemos a incomodidades y adversidades, ahí está el aprendizaje, eso me hace conocerme mejor», añade. Proyectos como el que encara en Sierra Nevada «tienen también una transferencia en mi vida laboral y personal, porque me hacen relativizar las cosas en mi día a día, mantener la calma, pensar antes de actuar, hay un círculo que lo enriquece todo», afirma.

No obstante, aclara, busca retos extremos por una cuestión personal. «No es una manera de demostrar al mundo mi valía, solo a mí mismo, pero sí es cierto que la sociedad necesita de estas cosas para abrir los ojos y ver con otra perspectiva a las personas con discapacidad».

Este deportista de alto nivel denuncia que «tenemos que hacer el triple de esfuerzo para que se nos reconozca». Un deportista paraolímpico «no recibe las mismas ayudas para su preparación ni la misma cantidad económica por las medallas, tampoco los eventos se retransmiten igual, no se les da difusión». Lo dice con conciencia de causa: «¿Te imaginas a un subcampeón de Europa de fútbol teniéndose que comprar su propia equipación?».