El SUP denuncia la falta de pagos a la Unidad Adscrita de Policía de Andalucía

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Andalucía denunció "los graves incumplimientos de la Junta de Andalucía en relación con los pagos pendientes a los compañeros y compañeras destinados en la Unidad Adscrita".

Actualmente, según el sindicato, "hay agentes a los que se les adeudan más de 3.000 euros en atrasos". "Esta situación es inaceptable y más aún si se considera que el pasado mes de noviembre, Ángel Becerra Corchado, Secretario Federal del SUP en Andalucía, se reunió con el Secretario General de Interior David Gil Sánchez", indica la plataforma sindical. En dicha reunión, "este último se comprometió a abonar todos los atrasos correspondientes desde antes del mes de junio de 2024 hasta la fecha antes de que finalizara el mes de noviembre. Sin embargo, dicho compromiso no se ha cumplido", denunció el SUP.

"Es sorprendente que la Junta de Andalucía a través de su consejero de interior Antonio Sanz Cabello no pare de exigir al Gobierno de España un mayor refuerzo de personal para una unidad que actualmente opera con menos del 50% de su personal, mientras no es capaz de garantizar el pago de las dietas, servicios extraordinarios, etc. al personal destinado en la misma", añadió el sindicato..

Desde el SUP se exige "el abono inmediato de todas las cantidades pendientes y advertimos que no descartamos emprender movilizaciones si esta situación no se resuelve con celeridad. No permitiremos que los derechos laborales de nuestros compañeros y compañeras sigan siendo vulnerados", concluyó el sindicato.