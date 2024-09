Susana Díaz reprende a Rufián: "Andalucía no se toca ni se insulta"

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha respondido a Gabriel Rufián, quien el jueves en el Congreso afeó que Juanma Moreno acudiera a la cita con Pedro Sánchez en la Moncloa con un dossier en el que se podía leer 'Andalucía por la igualdad' y acusó al presidente andaluz de intentar culpar a los catalanes de los agravios que sufren los andaluces. "En Andalucía no hay igualdad por culpa de los catalanes", ironizó Rufián.

"Es culpa de los catalanes que desde hace ya 40 años en Andalucía haya un 30% de pobreza", o "un 40% de paro juvenil", afirmó el portavoz de ERC, quien también apuntó que habría que preguntarse si la desigualdad en la que está instalada Andalucía no viene "de 40 años en los que han gobernado caciques".

"El sr. Rufián vuelve hacer honor a su nombre. Andalucía es grande por su gente, su historia y su futuro. Aquí no hay caciques, solo un pueblo que se ha ganado el respeto con esfuerzo y trabajo. No manipule la historia. Andalucía no se toca ni se insulta", ha publicado Susana Díaz en X.