El tiempo en Andalucía este lunes 15 de septiembre

Sigue el calor pero ya sin avisos amarillos

SEVILLA. 03/08/2025. - Turistas se refrescan en la fuente de la Plaza de España de Sevilla. Los termómetros se han disparado ya en numerosos lugares de la península, entre ellos Andalucía, donde se esperan hasta 43 grados durante la primera jornada de la nueva ola de calor, un episodio que se va a acentuar durante los próximos días y que se va a prolongar, al menos, hasta el próximo domingo. EFE/ Raúl Caro.
Turistas se refrescan en la fuente de la Plaza de España de SevillaRaul CaroAgencia EFE
Andalucía arrancará este lunes la semana con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas mínimas con ligeros cambios, máximas en descenso en el sur de la comunidad y sin cambios en el resto.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo y el Estrecho, con brumas y bancos de niebla, y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde no se descartan tormentas aisladas por la tarde.

Los vientos soplarán flojos a moderados de levante en el litoral mediterráneo, con intervalos de levante fuerte en el Estrecho, y en el resto se registrarán vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur en el interior por la tarde.

