El tiempo en Andalucía este lunes 15 de septiembre

Andalucía arrancará este lunes la semana con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas mínimas con ligeros cambios, máximas en descenso en el sur de la comunidad y sin cambios en el resto.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo y el Estrecho, con brumas y bancos de niebla, y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde no se descartan tormentas aisladas por la tarde.

Los vientos soplarán flojos a moderados de levante en el litoral mediterráneo, con intervalos de levante fuerte en el Estrecho, y en el resto se registrarán vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur en el interior por la tarde.