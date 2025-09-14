El Gobierno notifica 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía

Vivienda notifica 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía a las plataformas para que retiren sus anuncios online. Se trata de alojamientos que han solicitado el número de registro obligatorio, pero no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales y constan como revocados.

Desde el pasado mes de agosto, registradores, Ministerio y plataformas comparten datos a través de la Ventanilla Única Digital, impulsada por la ministra Isabel Rodríguez a fin de acabar con el fraude en los alojamientos temporales. Desde el 1 de enero, el registro ha recibido en todo el territorio un total de 336.497 solicitudes, de las cuales el 78,75% corresponden a alquileres turísticos.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.