El tiempo en Andalucía este martes 21 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea y cubiertos en el resto de Andalucía, con precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en las sierras.

Habrá brumas matinales en la vertiente atlántica, sin descartar nieblas, según el pronóstico de la Aemet.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios, localmente en ascenso en la vertiente mediterránea. La máxima más alta se registrará en Málaga, con 31 grados, mientras que en el resto de las provincias se situará por debajo de los 30 grados.

Los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y sierras orientales.