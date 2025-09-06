La Unesco destaca la "eficacia" de los protocolos contra incendios de la Mezquita-Catedral de Córdoba

El director del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, Lazare Eloundou, ha resaltado la "eficacia" mostrada por los protocolos de prevención contra incendios implementados en el suceso ocurrido en el conjunto monumental el pasado 8 de agosto y que evitaron daños mayores. En una carta remitida al deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, a la que ha tenido acceso EFE, el representante de la Unesco ha mostrado su "más sincero agradecimiento" por la "eficaz manera" en que la institución eclesiástica, junto con las autoridades locales de la ciudad, lograron "rápida y eficientemente" controlar el incendio acaecido en la Mezquita-Catedral el pasado 8 de agosto.

Además, ha destacado particularmente los "protocolos de prevención contra incendios que fueron implementados" y "aplicados de manera coordinada y oportuna", lo que permitió "evitar pérdida de vidas humanas" o un fuego "de grandes proporciones y daños a este valiosísimo monumento, de excepcional importancia para toda la humanidad". Ha añadido que la "previsión mostrada al garantizar medidas de preparación frente a incendios" y "una rápida capacidad de respuesta" por parte del Cabildo Catedral "resulta ejemplar y merece ser compartida con otros sitios de Patrimonio Mundial expuestos a riesgos similares".

Por todo ello, Eloundou ha agradecido la "constante colaboración" y "apoyo en la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial", ha concluido