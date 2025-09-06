Tormentas y calor: estos son los puntos clave del mapa de España a seguir este sábado según la AEMET

El tiempo este sábado 6 de septiembre llega con probabilidad de tormentas localmente fuertes en el este de Castilla-La Mancha y zonas aledañas, con precipitaciones con posibilidad de ser localmente fuertes en el oeste de Galicia al final.

Tras la salida de un frente atlántico este viernes, las temperaturas máximas serán significativamente elevadas en zonas del Cantábrico oriental y del Guadalquivir, y se verán ascensos notables incluso localmente extraordinarios en el propio Cantábrico y alto Ebro. También ascensos notables en las mínimas en regiones de la mitad norte peninsular.

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avanza para este sábado un tiempo estable con cielos despejados e intervalos de nubes altas, pero con la posibilidad de lloviznas en el Levante. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el centro este y sureste peninsular, con tormentas con probabilidad de ser localmente fuertes en el este de Castilla-La Mancha y zonas aledañas, y que irán acompañadas ocasionalmente de chubascos, granizo y rachas muy fuertes.

Al final del día el acercamiento de un frente cubrirá los cielos en Galicia, con precipitaciones en su mitad oeste que podrían ser localmente fuertes en la fachada atlántica. Calima en Alborán, Baleares, tercio sudeste peninsular e islas Canarias, continúa el pronóstico de la AEMET.

Se verán temperaturas máximas en descenso en el oeste Galicia y Huelva, predominando los aumentos en el resto del país, notables incluso localmente extraordinarios en el área cantábrica y alto Ebro. Se superarán los 35 grados en dichas regiones además de en amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular, rebasando los 38 en el Guadalquivir.

Además, la AEMET ha activado varios avisos meteorológicos amarillos en puntos de Galicia -por fenómenos costeros, al final del día-, en los litorales cántabros y vascos -por altas temperaturas, entre las 13:00 y las 21:00 horas- así como en Castilla-La Mancha, por las zonas de Albacete o Cuenca, por tormentas entre las 15:00 horas y el final del día.

También hay aviso amarillo en Andalucía por tormentas en Jaén y Granada, en las zonas de Cazorla, Segura y Guadix; así como fenómenos costeros en la zona del Estrecho y vientos en la Campiña gaditana. Otro aviso amarillo será por altas temperaturas en la Campiña sevillana y parte de Córdoba. Los avisos amarillos de Andalucía se desactivarán ya entrada la noche.