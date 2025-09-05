El Gobierno quiere celebrar el funeral de Estado por las víctimas de la dana el 29 de octubre en la Ciudad de las Artes

El Gobierno plantea que el funeral de Estado por los fallecidos de la dana tenga lugar el 29 de octubre, en el primer aniversario de la tragedia, como han propuesto las asociaciones de víctimas, y que se celebre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València, han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo, aunque la información la ha adelantado el diario Levante.

Hasta el momento el único acto para las víctimas fue organizado por el Arzobispado de Valencia en el mes de diciembre.