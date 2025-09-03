La Armada de Estados Unidos ha creado un monstruo: este inmenso buque es único en el mundo

La US Navy ha puesto a flote su primer buque de asalto gigante de la clase Landing Craft Utility (LCU), el LCU 1710. Este acontecimiento, el 22 de agosto en las instalaciones de Austal USA en Mobile, Alabama, representa un hito de calado en la modernización de la Armada estadounidense. La nueva embarcación destaca por una capacidad de carga de más de 544.311 kilogramos, superando en siete veces la del C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea (77.519 kilogramos).

Asimismo, esta entrega forma parte de un contrato de 91,5 millones de dólares adjudicado a Austal USA en 2023 para la construcción de doce buques LCU. Actualmente, el astillero tiene tres de estas unidades en distintas fases de construcción, con trabajo hasta la próxima década. Michelle Kruger, presidenta de Austal USA, ha subrayado la importancia fundamental del programa LCU para las operaciones expedicionarias de la Armada y el Cuerpo de Marines.

Además, los LCU son embarcaciones diseñadas para ser transportadas a bordo de buques de asalto anfibios y desplegadas en tierra, facilitando el desembarco de vehículos, carga y personal. Estos nuevos navíos de la clase LCU-1700, más grandes y eficientes, sustituirán a la antigua clase LCU-1610, en servicio desde la Guerra Fría. Cada una de estas embarcaciones mide 42,37 metros de eslora, puede desplazar aproximadamente 425 toneladas a plena carga y requiere una tripulación de trece marineros para su operación.

La modernización de la flota naval de Estados Unidos avanza con paso firme

En este sentido, la capacidad operativa del LCU 1710 es notable, pudiendo transportar dos carros de combate principales M1A1 Abrams o hasta 350 soldados completamente equipados. La nave también está diseñada para una considerable resistencia, alcanzando una velocidad máxima de 11 nudos y un alcance de 2.222,4 kilómetros a velocidad de crucero según apuntan desde Interesting Engineering. Este rango permite a la Armada una flexibilidad táctica en sus despliegues.

Por otro lado, la adjudicación de este contrato a Austal en 2023 convierte a este astillero de Alabama en la segunda fuente de la Armada para estas nuevas lanchas de desembarco. Swiftship, con sede en Luisiana, obtuvo el contrato inicial de desarrollo en 2018 y construyó los primeros buques bajo opciones de seguimiento. La Marina estadounidense ha contemplado un total de 31 lanchas de desembarco pesadas, aunque la producción dependerá de la financiación y los requisitos estratégicos.

Asimismo, la incursión de Austal en la construcción naval de acero, un cambio desde su especialización en buques de aluminio, ha resultado crucial. Esta expansión permite a la empresa perseguir diversos contratos y fortalece la base industrial de la Armada. Actualmente, el astillero de Mobile lleva a cabo otros dos proyectos en serie: tres buques de remolque, salvamento y rescate Navajo (T-ATS) para la Armada y dos patrulleras oceánicas Heritage (OPC) para la Guardia Costera.