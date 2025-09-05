Alcaraz - Djokovic, en directo hoy: semifinales del US Open 2025

Llega el esperado enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic por las semifinales del US Open 2025. Este choque representa el contraste entre un presente brillante y el legado de una leyenda. Carlitos se encuentra en un estado inmejorable tras no ceder ningún set en el torneo, mientras Nole busca reafirmar su dominio histórico en pista dura y ampliar su ventaja en una rivalidad marcada por grandes batallas. Ambos jugadores tienen cuentas pendientes tras sus últimos duelos y afrontan este partido como un momento decisivo en la historia tenis moderno, a puertas de una nueva final de Grand Slam.

Alcaraz - Djokovic: semifinales del US Open 2025, en vivo online