Alcaraz - Djokovic, en directo hoy: semifinales del US Open 2025

Ambos jugadores buscarán resolver sus cuentas pendientes en un partido definitivo, con la mira puesta en la final del último Grand Slam del año

Carlos Alcaraz of Spain during day 10 of the 2025 US Open Tennis Championships, Grand Slam tennis tournament on september 2, 2025 at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, Queens, New York, United States - Photo Jean Catuffe / DPPI AFP7 02/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Alcaraz - Djokovic, en directo hoy: semifinales del US Open 2025
Llega el esperado enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic por las semifinales del US Open 2025. Este choque representa el contraste entre un presente brillante y el legado de una leyenda. Carlitos se encuentra en un estado inmejorable tras no ceder ningún set en el torneo, mientras Nole busca reafirmar su dominio histórico en pista dura y ampliar su ventaja en una rivalidad marcada por grandes batallas. Ambos jugadores tienen cuentas pendientes tras sus últimos duelos y afrontan este partido como un momento decisivo en la historia tenis moderno, a puertas de una nueva final de Grand Slam.

Alcaraz - Djokovic: semifinales del US Open 2025, en vivo online

Momentos únicos de los duelos previos

🔥

La prensa de Estados Unidos, tajante con Carlos Alcaraz: "Hay un error de percepción"

El prestigioso medio estadounidense The Athletic ha cuestionado la narrativa predominante sobre la inconsistencia de Carlos Alcaraz, argumentando que... (Leer más)

US Open Tennis Tournament 2025 - Day 10
Revancha tras finales épicas: últimos duelos entre Alcaraz y Djokovic

El historial favorece 5-3 a Nole. Sin embargo, Carlitos busca revancha tras caer en la final olímpica de París 2024 y los cuartos de Australia 2025.

Djokovic busca ampliar su leyenda en pista dura

Nole, dueño de 24 Grand Slams y medalla de oro olímpica, se presenta con la experiencia y el dominio mental que lo han hecho inalcanzable en las grandes citas sobre pista dura.

TENNIS - US OPEN 2025
Alcaraz llega invicto y en plenitud física

Carlitos accede a semifinales sin perder un solo set, con seis títulos conquistados en 2025 y mostrando una madurez táctica y mental pocas veces vista en jóvenes promesas.

TENNIS - US OPEN 2025
Alcaraz y Djokovic terminan sus calentamientos

El murciano se cargó ligeramente la red... 😅

Alcaraz afronta la semifinal del US Open contra Djokovic con el mejor segundo saque del torneo

Carlos llega en plenitud, de tenis, de confianza, de mentalidad, pero enfrente está el mejor jugador de la historia, que este mismo año se las apañó, en circunstancias similares de supuesta inferioridad, para derrotarlo en los cuartos de final del Open de Australia... (Seguir leyendo)

TENNIS - US OPEN 2025
Ambiente explosivo en el Arthur Ashe Stadium

El Arthur Ashe Stadium se prepara para recibir a dos titanes. Aficionados de todas partes, miradas en el duelo entre el número 2 y el número 7 del mundo, ambos con sed de gloria.

¡¡COMENZAMOS!!

Les damos la bienvenida al directo del partido entre Carlos Alcaraz y NovakDjokovic, por las semifinales del USOpen2025. 👋🏻🎾

