Alcaraz - Djokovic, en directo hoy: semifinales del US Open 2025
Ambos jugadores buscarán resolver sus cuentas pendientes en un partido definitivo, con la mira puesta en la final del último Grand Slam del año
Llega el esperado enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic por las semifinales del US Open 2025. Este choque representa el contraste entre un presente brillante y el legado de una leyenda. Carlitos se encuentra en un estado inmejorable tras no ceder ningún set en el torneo, mientras Nole busca reafirmar su dominio histórico en pista dura y ampliar su ventaja en una rivalidad marcada por grandes batallas. Ambos jugadores tienen cuentas pendientes tras sus últimos duelos y afrontan este partido como un momento decisivo en la historia tenis moderno, a puertas de una nueva final de Grand Slam.
Alcaraz - Djokovic: semifinales del US Open 2025, en vivo online
Momentos únicos de los duelos previos
Revancha tras finales épicas: últimos duelos entre Alcaraz y Djokovic
El historial favorece 5-3 a Nole. Sin embargo, Carlitos busca revancha tras caer en la final olímpica de París 2024 y los cuartos de Australia 2025.
Djokovic busca ampliar su leyenda en pista dura
Nole, dueño de 24 Grand Slams y medalla de oro olímpica, se presenta con la experiencia y el dominio mental que lo han hecho inalcanzable en las grandes citas sobre pista dura.
Alcaraz llega invicto y en plenitud física
Carlitos accede a semifinales sin perder un solo set, con seis títulos conquistados en 2025 y mostrando una madurez táctica y mental pocas veces vista en jóvenes promesas.
Alcaraz y Djokovic terminan sus calentamientos
El murciano se cargó ligeramente la red... 😅
Alcaraz afronta la semifinal del US Open contra Djokovic con el mejor segundo saque del torneo
Carlos llega en plenitud, de tenis, de confianza, de mentalidad, pero enfrente está el mejor jugador de la historia, que este mismo año se las apañó, en circunstancias similares de supuesta inferioridad, para derrotarlo en los cuartos de final del Open de Australia... (Seguir leyendo)
Ambiente explosivo en el Arthur Ashe Stadium
El Arthur Ashe Stadium se prepara para recibir a dos titanes. Aficionados de todas partes, miradas en el duelo entre el número 2 y el número 7 del mundo, ambos con sed de gloria.
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo del partido entre Carlos Alcaraz y NovakDjokovic, por las semifinales del USOpen2025. 👋🏻🎾
