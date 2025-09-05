Muere a los 47 años Azuquita, miembro de los Rumba Kings y creador del "rumbakalao"

Pedro Bermúdez, conocido artísticamente como Azuquita, ha fallecido este viernes en Palma a los 47 años. El músico valenciano, creador del innovador estilo "rumbakalao" que fusionaba rumba española con música bakalao, alcanzó un alto nivel de notoriedad en los años 90 con su particular propuesta musical que mezclaba humor, baile y cultura popular. Su velatorio tendrá lugar este sábado en el tanatorio de Son Valentí.

Una carrera musical singular

Azuquita irrumpió en la escena musical en 1993 con una peculiar versión rumbera del éxito "Así me gusta a mí" de Chimo Bayo, que marcó el inicio de su trayectoria discográfica. Publicó tres álbumes: "Rumbakalo" (1994), "Escucha que te digo" (1995) y "Sinelokalo" (1997), este último con una llamativa versión en rumba de "Gangsta's Paradise" rebautizada como "Rejas de cristal". A mediados de los 2000 sorprendió con una colaboración internacional al grabar una versión bilingüe de "Verdammt ich lieb dich" con el cantante alemán Matthias Reim.

Desde hacía años residía en Mallorca, donde había encontrado un entorno propicio para mantenerse vinculado a la música a través de su participación en el grupo Rumba Kings. Con esta formación actuaba regularmente en hoteles, salas y festivales locales, siendo apreciado por su cercanía y carácter alegre que mantuvo hasta sus últimos días en el circuito musical de las Islas Baleares.