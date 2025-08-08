Un verano negro: otro ahogamiento en la costa de Granada

La tragedia ha vuelto a teñir de luto el litoral de Granada con una nueva nueva muerte por ahogamiento en plena temporada estival y con las playas llenas de bañistas.

El sucesos tuvo lugar este jueves por la tarde en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro, perteneciente al municipio de Gualchos. Pasadas las 20:40 horas, varios testigos alertaron al 112 de que una mujer había sido rescatada inconsciente del mar con la ayuda de una tabla de paddle surf. Pese a la rápida intervención de efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y sanitarios del 061, las maniobras de reanimación cardiopulmonar resultaron infructuosas. La víctima, de la que no han trascendido datos personales, falleció en la misma playa. El protocolo judicial se activó de inmediato para esclarecer las circunstancias del suceso.