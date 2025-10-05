Acceso

10 alimentos que te ayudarán a alargar la vida de tu perro

Incorporar de forma moderada y responsable estos alimentos en la dieta de tu perro, siempre bajo la supervisión de un veterinario, puede ayudar a prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida

Álvaro García
La alimentación juega un papel clave en la salud y la longevidad de los perros. Una dieta balanceada, rica en nutrientes y libre de productos dañinos, puede marcar la diferencia en la calidad de vida de nuestras mascotas. Veterinarios y especialistas en nutrición animal coinciden en que, además del pienso de calidad, ciertos alimentos naturales pueden aportar beneficios importantes.

A continuación, te presentamos 10 alimentos recomendados para fortalecer la salud de tu perro y contribuir a una vida más larga y activa:

  • Zanahorias – Ricas en betacarotenos, ayudan a la vista y a mantener dientes fuertes.
  • Calabaza – Favorece la digestión y aporta fibra.
  • Arándanos – Potentes antioxidantes que refuerzan el sistema inmunológico.
  • Brócoli – En pequeñas cantidades, mejora la salud celular y previene enfermedades.
  • Salmón – Fuente de ácidos grasos omega-3, que cuidan piel, pelaje y corazón.
  • Espinacas – Contienen hierro, vitaminas y antioxidantes naturales.
  • Huevos cocidos – Proveen proteínas de alta calidad y aminoácidos esenciales.
  • Manzana (sin semillas) – Rica en fibra y vitamina C, ideal como snack.
  • Arroz integral – Energía de liberación lenta, fácil de digerir.
  • Aceite de coco – Favorece la salud de la piel y mejora la energía.

Precauciones importantes

No todos los alimentos saludables para los humanos lo son para los perros. Es fundamental evitar la cebolla, el chocolate, las uvas, el aguacate y los huesos cocidos, ya que pueden resultar tóxicos o peligrosos para su organismo.

Incorporar de forma moderada y responsable estos alimentos en la dieta de tu perro, siempre bajo la supervisión de un veterinario, puede ayudar a prevenir enfermedades, mejorar su calidad de vida y, en definitiva, acompañarte durante más años con energía y vitalidad.

