No saques a tu gato de paseo con correa o te arrepentirás según un veterinario y etólogo

Muchos cuidadores se han preguntado si los gatos que viven exclusivamente dentro de casa se sienten tristes por no salir a la calle. Para el veterinario y etólogo Jaume Fatjó, la respuesta no es sencilla, aunque sí hay un detalle clave: “Si tú abres la puerta, la inmensa mayoría les gusta salir”. Sin embargo, alerta de que permitir que el animal acceda al exterior implica riesgos, por lo que, si vive en un espacio cerrado, es esencial que este sea estimulante y valioso para él.

Pasear con correa, un riesgo para su bienestar

Fatjó señala que algunos cuidadores recurren a la correa como solución, pero advierte que esta práctica puede ocasionar problemas serios. Uno de ellos está relacionado con el sentido de agencia, es decir, la capacidad del animal de decidir lo que hace en cada momento. Un gato libre puede alejarse si algo le incomoda, como la presencia de otro felino; en cambio, con correa pierde esa posibilidad. “Esto, para muchos gatos, puede ser un problema importante”, afirma.

El especialista asegura que ha tratado casos concretos de felinos que desarrollaron conductas agresivas directamente vinculadas con las salidas con correa.

Cómo enriquecer su vida sin exponerlo a peligros

El etólogo insiste en que no es imprescindible que un gato salga a la calle para ser feliz. Lo fundamental es ofrecerle un entorno seguro y estimulante: rascadores, zonas en altura, escondites, juguetes interactivos y rutinas de juego que imiten la caza. En definitiva, para el bienestar del felino, más importante que la amplitud del territorio es su calidad y la posibilidad de explorar y tomar decisiones por sí mismo.