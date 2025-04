Abuso sexual a una menor de 13 años: le manosea los genitales y la obliga a masturbarle

Un vecino del barrio más grande de Zaragoza capital, Delicias, A.A.M.C, autor de abuso sexual por manosear y obligar a masturbarle a una menor de 13 años, ha sido condenado este martes por dicho delito. Dos años de cárcel para este ecuatoriano de 34 años que acepta la pena impuesta sobre los escandalosos hechos que él mismo ha reconocido ante las autoridades judiciales y que, además, fueron perpetrados contra la amiga de la novia de su sobrino.

Una sentencia ya firme que se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular y su abogada defensora, y que además también recoge la compensación de 6.000 euros de indemnización a la víctima. Aunque lo más alarmante del auto es que también explica cómo el condenado por abuso sexual no tendrá que cumplir la pena de cárcel impuesta si durante los próximos cuatro años no delinque.

Le preguntó si era virgen

Los deleznables hechos sucedieron el 29 de agosto de 2021 por la noche. Según refleja en el escrito de acusación, el ecuatoriano de 34 años compartía vivienda por aquel entonces con sus tíos y el hijo de ambos, concretamente en un piso emplazado en en la calle Padre Manjón. Un día en el que su sobrino decidió llevar a dormir a su casa a la novia y una amiga de esta, para dormir allí esa misma noche. Lo hicieron en una habitación compartida en el que también dormía el agresor, al contar el dormitorio con una cama y una litera.

En la cama superior de la litera se acomodaron su sobrino y su pareja y en la de abajo la amiga, donde a las pocas horas de irse todos a dormir el condenado se metió impunemente con ella para manosearle los genitales y los senos y después obligarle a hacerle una felación. Angustiosos minutos hasta que, por fin, la menor logró salir de la habitación y de la vivienda para ya, desde la calle, llamar por teléfono a su amiga y contarle el desagradable suceso.

Aunque la incomodidad para esta adolescente ya había comenzado en los momentos previos a los hechos sucedidos en la habitación compartida. Y es que el acosador rápidamente le pidió su número de teléfono para entablar conversación con ella mediante WhatsApp y preguntarte cuestiones tan íntimas como si era virgen o no.

De 6 posibles años y medio a no pasar por la cárcel

Así pues, los tres años de cárcel que solicitaba la Fiscalía, o los seis años y medio solicitados por los abogados de la acusación, se quedan en tan solo una multa puesto que las dos partes, tras el fallo, se han comprometido a no presentar recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).