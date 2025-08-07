Extraño fichaje: Valery Fernández fue cedido la temporada pasada al Mallorca, y ahora recala en el Real Zaragoza

El sexto fichaje del Real Zaragoza se cerrará en tan solo unas horas. El extremo catalán, Valery Fernández, ha llegado este jueves por la mañana a la Estación Delicias de la capital aragonesa para realizar el correspondiente reconocimiento médico e, inmediatamente después, firmar su contrato como nuevo jugador del club de Gabi Fernández.

El jugador procede del Girona, conjunto en el que es el futbolista con más partidos en Primera División, 69 encuentros en total, y donde ha permanecido durante las últimas siete temporadas, excepto este último curso que fue cedido al Mallorca. Con el equipo insular el catalán jugó 19 partidos, llegando a marcar dos goles.

Solo ha marcado 4 goles en Primera

A sus 25 años, el inminente fichaje del Real Zaragoza atesora una dilatada experiencia en Segunda División, con un total de 48 encuentros (tres goles y dos asistencias), pero también en Primera, con 87 partidos (cuatro goles y tres asistencias le avalan). Eso sí, las lesiones le han impedido estar al máximo rendimiento en varios momentos de su carrera deportiva, pero ahora llega al Real Zaragoza con fuerza, tenacidad y sin ninguna dolencia física.

El perfil multidisciplinar del jugador catalán le permitirá a su nuevo entrenador, Gabi Fernández, posicionarle como lateral, carrilero o extremo, aunque es en este último rol donde más cómodo se encuentra al saber explotar con precisión sus óptimas cualidades de ser vertical, profundo y con desborde.

Con esta última incorporación, el equipo maño refuerza las bandas de ataque con Pau Sans, Aketxe, Sebas Moyano, Paulino y el propio Valery, además de Cuenca, proveniente de la cantera del club, aunque lo más probable es que próximamente sea cedido. Una variedad de perfiles de extremos que aportan al Real Zaragoza una nutrida diversidad e interesantes combinaciones de cara a la nueva temporada que a finales de este mes comienza.

Sobre Carlos Pomares, el fichaje interior

“Lo que se ve desde fuera es que es histórico, aunque la gestión que ha tenido no es la indicada. Creo que con la llegada de Txema y la gente que ha entrado en el club en los últimos años está dando pasos adelante. Conozco a Txema desde hace años, tengo buenas referencias de jugadores que han estado con él. El club va poco a poco dando pasos adelante”, ha opinado Carlos Pomares, fichaje anunciado la semana pasada junto al de Paulino.

Los dos futbolistas provienen del mismo equipo, el Real Oviedo, conjunto con el que lograron el ascenso a Primera División. Pero el lateral izquierdo, que ya ha debutado en el equipo maño, no solo achaca a Txema de Indias el ansiado ascenso del club. También expresa que “sin un buen vestuario, lo puedes hacer muy bien, pero es complicado. Veo un vestuario unido, creo que es una de las claves”.