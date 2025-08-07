Alto riesgo, el rojo, de la Sanidad Pública en estas zonas aragonesas: 40 grados las derriten, según la AEMET

La comunidad aragonesa se prepara para un jueves 7 de agosto de calor significativo, con temperaturas que llegarán incluso a los 40 grados en varios puntos de Zaragoza y manteniéndose elevadas en amplias zonas del resto de provincias. Así pues, la AEMET emite un pronóstico de aviso amarillo y, concretamente, naranja en la provincia zaragoza ante tan elevados registros.

Nubes que no dejarán precipitaciones

Así pues, este primer jueves 7 de agosto dará comienzo con un cielo poco nuboso o despejado en buena parte de la comunidad autónoma. Este escenario inicial, liderado por el sol, augura un comienzo de día luminoso y agradable.

Sin embargo, conforme avance la tarde, se desarrollarán nubes de evolución diurna en la Ibérica y el Pirineo oscense. Esta clase de nubes, que se conforman por el calentamiento del suelo y el ascenso de aire húmedo, no dejarán precipitaciones significativas según la Agencia Estatal de Meteorología, pero sí cambiarán el aspecto del cielo en dichas zonas de Aragón. En el resto, el cielo estará mayormente despejado.

Temperaturas que caminan hacia una nueva ola de calor

Conforme a las temperaturas, el día se caracterizará por un ascenso reseñable del mercurio. Los valores altos en las tres provincias -38 grados en Huesca y Teruel y 40 en Zaragoza de máximas- hacen que incluso el Ministerio de Sanidad haya activado la alerta roja -al norte de la comunidad- y la amarilla en el resto por riesgo de excesivo calor. La sensación de bochorno se añadirá al preocupante panorama.

Las temperaturas mínimas también aportarán al ambiente tan caliente, aunque al menos permitirán que las noches se pasen con algo de alivio térmico. Según la Agencia Estatal de Meteorología serán de 20 en Huesca, 17 en Teruel y 23 en Zaragoza.

Viento y bochorno

El viento, otra vez más, será un factor atmosférico muy relevante para la AEMET. El día empezará con viento flojo variable, sin una dirección clara que aporte alivio al calor. Ya por la tarde será de componentes este y sureste flojo, principalmente. En el último tramo del día, habrá posiblemente aumentos dispersos de intensidad en el este del valle del Ebro, el sur de Huesca y partes del sistema Ibérico de Teruel. Será un flujo de aire del este y sureste cargado de humedad que acentuará, en gran medida, la sensación de bochorno.

Ante esta previsión de calor intenso, la hidratación extrema o evitar salir a la calle en las horas más centrales del día son las principales recomendaciones del Ministerio de Sanidad ante el nivel de alerta de alto riesgo decretado oficialmente. Especial atención a las personas mayores, los menos de cuatro años y los enfermos crónicos de cualquier edad.