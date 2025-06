El gobierno aragonés "no es insumiso": publican el número de menas en 2024 y el mes de mayor saturación

El Gobierno de Jorge Azcón ha comunicado este mismo martes el número de menores extranjeros no acompañados atendidos en la comunidad aragonesa en 2024: casi 500, y con un crítico pico de atenciones justo el último mes del año, cuando acogió a 216 menores.

El dato de diciembre, según explica Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, ha aportado en gran medida a una ocupación del 207,69% de las plazas originalmente previstas para estos menores, que son 104 de las 364 que contempla el sistema de protección de menores, extranjeros o no, de la región. Así las cosas, la DGA tuvo que recolocarlos de forma improvisada en otros emplazamientos para poder atender adecuadamente a todos.

104 plazas para menores inmigrantes no acompañados

¿Cómo se distribuyen dichas plazas? La de Familia del Gobierno aragonés ha enumerado las ocupaciones de las que dispone el sistema de protección de menores de la comunidad autónoma, además de las 104 citadas para menores migrantes, cuatro son para menores embarazadas, 21 para menores con alguna discapacidad, 45 en centros de internamiento, 15 en unidades de trastorno de conducta, 18 en hogares para niños y reunificación familiar y 157 para niños en situaciones desfavorables por múltiples razones. "Hasta el momento -antes de diciembre- eran suficientes", según Susín.

Por todo ello, la política insiste en que el sistema aragonés "está dimensionado para atender a las necesidades que tiene la comunidad autónoma" y que, por tanto, "no está preparado para activar 400 plazas" más, que son las que deberían ofrecer las tres provincias según las aproximaciones que realizó el Ministerio de Infancia el pasado miércoles .

El ejecutivo aragonés se queja de no recibir fondos como otras CC.AA.

Carmen ha explicado también que desde su departamento no saben con precisión cuántas plazas podrán ofrecer para atender a los menores migrantes no acompañados que lleguen desde Canarias, y ha querido recordar que La DGA considera el Real Decreto sobre la materia "no solo contrario a la Constitución, sino también una confesión basada en la desigualdad"

Por otro lado, la consejera ha querido dejar claro que "el Gobierno de España no va a aportar fondos" a la comunidad aragonesa. "Los 100 millones que contiene el Decreto Ley son para las comunidades autónomas que están en situación de saturación, o sea, Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta", entre otras.

Para terminar, Susín exige al Gobierno de España “que cumpla con lo que exige el Tribunal Supremo, que es sacar a 1.200 menores de Canarias a través del sistema de protección internacional porque, si no, los sacarán entre los menores que van a repartir a las comunidades", de la misma forma que el ejecutivo aragonés liderado por Jorge Azcón ha ofrecido los datos sobre menores no acompañados extranjeros en 2024 inmediatamente después de saber que la Justicia ha desestimado las medidas cautelares solicitadas.

La DGA solicitó anteriormente al Tribunal Superior de Madrid la suspensión del envío de información sobre el sistema de protección de menores aragonés. Tan solo 24 horas después de la resolución el Ejecutivo aragonés ha brindado todos los datos con absoluta transparencia, porque "no es insumiso" y "cumple con la ley y con lo que los tribunales dictan".