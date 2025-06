Polémica en la PAU de Aragón: los estudiantes aseguran que faltaban datos en el examen de Física

El examen de Física de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Aragón ha provocado una ola de indignación entre el alumnado tras detectarse errores en varios de sus enunciados. En la prueba, que tuvo lugar este martes por la tarde, faltaban datos esenciales para resolver algunos ejercicios, obligando al tribunal a interrumpir el examen hasta en cuatro ocasiones para hacer aclaraciones.

Uno de los ejercicios más conflictivos fue el correspondiente al bloque de campo electromagnético, donde se pedía calcular el potencial eléctrico generado por dos cargas q1 y q2 en un punto del espacio. Sin embargo, en el enunciado inicial no se proporcionaban los valores de dichas cargas, ni la constante de Coulomb, ni otros datos necesarios para resolver el problema de forma numérica. Muchos estudiantes, acostumbrados a trabajar con cifras concretas, se encontraron bloqueados. Según varios testimonios, no todos los centros recibieron las correcciones al mismo tiempo, lo que generó desigualdades entre los alumnos.

Durante el examen, que comenzó a las 18:15 horas, los examinadores fueron entrando sucesivamente en las aulas para añadir la constante, después las cargas y más tarde corregir otros apartados. Algunos estudiantes señalan que estas interrupciones no solo rompieron su concentración, sino que también les hicieron perder un tiempo valioso. La organización amplió el tiempo del examen en 20 minutos.

"Empecé el examen y a los pocos minutos ya dijeron que faltaba la constante. Luego, al llegar al segundo ejercicio, me di cuenta de que no estaban las cargas. Pensé que a lo mejor había que resolverlo en función de ellas, pero después volvieron a entrar y las dijeron. Así es muy difícil concentrarse, no es normal en un examen tan importante", lamenta una estudiante. Otros alumnos señalan que esta situación no es nueva y recuerdan que en años anteriores ya se produjeron problemas similares en la misma asignatura.

Desde la Universidad de Zaragoza han restado importancia a lo sucedido y aseguran que solo fue necesaria "una aclaración de un dato" que no consideran sustancial. No obstante, el malestar entre el alumnado es evidente. "Es bastante increíble que tengamos que detectar los fallos los propios alumnos. Nos jugamos mucho con esta prueba", explica un estudiante.

La polémica, lejos de disiparse, ha reabierto el debate sobre la calidad y el control de los exámenes de la PAU. Muchos docentes insisten en que este tipo de pruebas requieren una revisión exhaustiva para evitar errores que pueden perjudicar gravemente al alumnado.

Por el momento, se desconoce si el tribunal tendrá en cuenta estas incidencias a la hora de corregir. Mientras tanto, los estudiantes esperan una respuesta clara que garantice que los fallos no les penalizarán. Para muchos de ellos, la nota obtenida en esta prueba es decisiva para acceder a la carrera que desean cursar.