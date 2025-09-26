Más detalles del nuevo 'tardeo de Zaragoza' con copas a un euro

Roze, un nuevo espacio de ocio ubicado en la calle Cristóbal Colón número 16, busca convertirse en un referente en la escena del 'tardeo' zaragozano. Inaugurado el 4 de septiembre de 2025, este local se propone ofrecer una experiencia que va más allá de lo convencional, combinando un ambiente relajado de tarde con la energía de la fiesta nocturna. El concepto es claro: un lugar para disfrutar de las primeras copas, que gradualmente evoluciona al ritmo de la música en directo y las sesiones de DJ.

La programación de Roze incluye su marca distintiva, 'Tremendos Tardeos', que se celebran cada sábado a partir de las 16:00 horas. Estas sesiones cuentan con la participación de DJs locales y rinden homenaje a bandas icónicas como Fito y Fitipaldis o El Canto del Loco. El local ha sabido equilibrar la oferta para que se adapte tanto a quienes buscan un ambiente tranquilo para las primeras copas como a quienes desean un ritmo más animado a medida que avanza la tarde, creando una atmósfera dinámica y cambiante.

Una oferta que se adapta a cada momento

Más allá del 'tardeo' de los sábados, Roze extiende su propuesta al resto de la semana, abriendo también los jueves, viernes y sábados por la noche, con horarios ampliados hasta las 4:30 h los fines de semana. Los jueves se conciben como un aperitivo nocturno, mientras que los viernes y sábados el ambiente alcanza su máximo esplendor. Un ejemplo de esta estrategia ha sido el evento 'Tremendos Tardeos · El Paripé', que ofreció acceso gratuito a los primeros asistentes, atrayendo a una gran cantidad de público desde el principio.

Para atraer a su clientela, Roze ha lanzado una serie de promociones especiales con las entradas anticipadas que resultan muy atractivas, entre las que destacan la 'copa por 1 euro', el '2x1 en copas por 5 euros' y la 'entrada general + copa por 5 euros'. Este enfoque promocional demuestra la ambición del local por consolidarse rápidamente en el mercado del ocio. Además, el próximo sábado 27 de septiembre el local recibirá a DJ Ballesteros, uno de los DJs de música urbana más populares de España.

Ubicación estratégica, pero no en pleno centro

A pesar de su fachada discreta, el interior de Roze esconde una sala amplia, con zonas diferenciadas que permiten a los asistentes disfrutar tanto de la música a todo volumen como de una conversación más tranquila. La ubicación del local en la calle Cristóbal Colón 16 es estratégica, ya que se encuentra cerca del centro, pero fuera del área más saturada del Casco Histórico. Esta posición lo convierte en una alternativa atractiva y de fácil acceso para aquellos que buscan una opción diferente a la habitual oferta de ocio nocturno de la ciudad.

El principal reto de Roze será mantener la constancia en la programación y equilibrar su doble apuesta: ofrecer un tardeo relajado y, al mismo tiempo, un ocio nocturno intenso. Si logra perfeccionar esta fórmula, el local tiene el potencial de convertirse en una de las nuevas referencias del ocio de la capital aragonesa.