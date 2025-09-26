El fin de semana, según la AEMET, por días y comarcas aragonesas: este es el dispar pronóstico que se avecina

El viernes 26 de septiembre de 2025 será un día de transición hacia un fin de semana con temperaturas en ascenso. Según el informe de la Agencia Estatal de Meteorología para la comunidad aragonesa, la jornada se presenta con cielos poco nubosos en toda la comunidad, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada y estable. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas experimentarán un ascenso, especialmente en las zonas de valle. En las zonas de montaña del Pirineo se esperan heladas débiles a primeras horas.

El viento será flojo de dirección variable, con un predominio de la componente oeste en las horas centrales del día, lo que contribuirá a la sensación de calor. El fin de semana continuará con el mismo patrón. El sábado, 27 de septiembre, se esperan cielos con intervalos nubosos, especialmente en el tercio norte y el sistema Ibérico, aunque las temperaturas seguirán subiendo. El viento continuará con dirección variable, con rachas del noroeste en la depresión del Ebro durante la primera mitad del día.

Temperaturas del viernes y sábado

En Zaragoza, el viernes 26 de septiembre, las mínimas se mantendrán en los 10°C, mientras que las máximas subirán hasta los 25°C. Para el sábado 27, las mínimas se serán similares, mientras que las máximas subirán a los 27°C. Sin embargo, en la provincia de Huesca, su capital registrará una mínima será de 7°C y máximas de 22°C. En las zonas de montaña, como Benasque, las mínimas bajarán a 3°C, con heladas débiles, mientras que las máximas se quedarán en los 22°C. El sábado 27, la mínima en Huesca será de 9°C y la máxima de 24°C, mientras que en Benasque la mínima subirá a 5°C y la máxima se mantendrá en los 22°C.

Su provincia más al sur de la comunidad autónoma, Teruel, bajará hasta los 9°C y tendrá una máxima de 26°C. El sábado 27 de septiembre, su mínima será de 7°C y la máxima de 27°C.

Domingo con posibles chubascos

El domingo 28 de septiembre el tiempo podría complicarse ligeramente. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología Española, AEMET, se esperan cielos con intervalos nubosos, especialmente en el tercio norte y el sistema Ibérico. No se descartan chubascos en el extremo sureste de la Ibérica, que podrían extenderse de forma más débil y dispersa a otras zonas de la comunidad.

Las temperaturas mínimas continuarán en ascenso, pero las máximas se mantendrán sin cambios, con descensos locales en el Pirineo y la Ibérica. El viento será flojo y variable a primeras horas, con una tendencia a que la componente este se imponga a partir de mediodía.

En resumen, el fin de semana se presenta con un clima cálido y soleado el sábado, pero con la posibilidad de algunas lluvias aisladas el domingo, sobre todo en las zonas de montaña.