Pánico en un camping de Zaragoza: detenido tras amenazar con un arma y atacar con un ‘mataleón’

La Guardia Civil y la Policía Local de Zaragoza arrestaron a un hombre de 59 años tras un violento altercado ocurrido en el Camping Bohalar, ubicado en la capital aragonesa. El detenido amenazó con un arma de fuego a otra persona y, durante el forcejeo, llegó a estrangularla con un “mataleón” del que la víctima logró escapar.

El incidente se produjo el 2 de agosto alrededor de las 18:00 horas. Todo comenzó con una disputa relacionada con unas reformas realizadas por el agresor en la parcela de la víctima. En un momento de tensión, el hombre abrió la puerta y apuntó con una escopeta recortada directamente al pecho de su contrincante.

Durante la pelea, la víctima consiguió arrebatar el arma, que disparó accidentalmente sin causar daños a ninguno de los dos. En el suelo, el agresor intentó inmovilizar a su rival aplicándole una llave de estrangulamiento, pero finalmente la víctima logró liberarse, tomar la escopeta y huir del lugar.

La intervención rápida de los agentes permitió la incautación del arma, que se encontraba modificada y cargada con cartuchos percutidos. En la vivienda del detenido también se encontraron municiones de distintos tipos, sustancias estupefacientes como hachís y cocaína, así como una báscula de precisión.

Durante la inspección, la Policía Judicial de la Guardia Civil detectó un impacto de bala en un televisor del salón-cocina, evidencia de otro disparo previo en la vivienda.

El hombre, de nacionalidad española, fue imputado por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y por tenencia ilegal de armas, ya que carecía de licencia para portar el arma. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en la prisión de Zuera.