Precaución conductores: la AEMET alerta de brumas y bancos de niebla a primera hora en estos pueblos de Aragón

El mes de octubre de 2025 arranca en la comunidad aragonesa con un parte bastante apacible. Según la predicción emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este miércoles 1 de octubre, no se espera la aparición de fenómenos significativos que puedan alterar la rutina diaria. Tras el paso de las últimas inestabilidades, Aragón se asienta en un escenario de estabilidad atmosférica marcada por el cielo poco nuboso a lo largo de toda la región. Solo una incipiente nubosidad de evolución diurna podría asomar tímidamente, pero sin la capacidad de generar precipitaciones.

El panorama general es el de un día de transición, ideal para el arranque del otoño, donde la atmósfera se muestra apacible y estable. La ausencia de alertas importantes facilita la planificación de actividades al aire libre y garantiza una jornada de trabajo sin contratiempos por causas meteorológicas en las tres provincias.

El despertar frío del Sistema Ibérico turolense

Mientras el resto de la comunidad disfruta de un despertar despejado, el Sistema Ibérico de Teruel será el protagonista de un fenómeno matinal característico del cambio de estación. La AEMET anticipa la presencia de probables brumas y bancos de niebla a primera hora. Ademuz, Albentosa o Mirambel serán algunos de los pueblos afectados.

Un velo matinal que reducirá la visibilidad y, aunque efímero, exige precaución a los conductores que circulen por carreteras de montaña hasta bien avanzada la mañana, momento en el que el sol disipará el fenómeno. La visibilidad será crítica en esta zona hasta las 09:00 horas.

En el apartado de las temperaturas, la mañana estará marcada por el contraste. Las mínimas tenderán a un ligero descenso o se mantendrán sin cambios respecto al día anterior. Teruel capital será la zona más fresca, con un descenso que la dejará en 8∘C. Huesca registrará una mínima de 10ºC y Zaragoza de 14º C, ambas sin apenas variaciones.

Por la tarde, el escenario cambia: las máximas experimentarán un notable ascenso en el Sistema Ibérico, llevando a Teruel a alcanzar los 26 ºC. En el resto, como Huesca (24 ºC) y Zaragoza (26 ºC), las temperaturas se mantendrán estables, disfrutando de un agradable ambiente.

El cierzo en el Ebro y la calma en el Sur

Las corrientes de aire serán otro elemento diferenciador en el mapa aragonés. En el amplio Valle del Ebro, el viento se establecerá del noroeste (el conocido Cierzo), soplando flojo con intervalos de intensidad moderada. Este viento ayudará a refrescar el ambiente en Zaragoza durante las horas centrales del día, haciendo que la máxima de 26 ∘C sea perfectamente soportable.

En contraste, el resto de la comunidad, incluyendo las provincias de Huesca y Teruel fuera del valle, gozará de un viento flojo variable, casi imperceptible. Esta tranquilidad atmosférica contribuye a que el sol se sienta con mayor intensidad en las zonas donde las máximas no cambian.

En resumen, la predicción para este 1 de octubre de 2025 es de estabilidad total en Aragón. La AEMET destaca que, salvo las nieblas matinales en el Ibérico y las brisas del Ebro, el día será dominado por el sol. completo.