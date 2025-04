Testimonio directo de Ábalos: se escuda en que "Paradores niega tajantemente que haya destrozado ninguna habitación en el Parador de Teruel"

El Parador de Teruel, de reciente actualidad por la supuesta fiesta que allí se montó José Luis Ábalos con varias prostitutas el 15 de septiembre de 2020, ha difundido un comunicado tajante para desmentir categóricamente las acusaciones de "destrozos" en la suite donde este se alojó. Una reacción que llega en un momento de álgida tensión política por el escandaloso suceso y que busca poner fin a las especulaciones y acusaciones que han salpicado al alojamiento hotelero y al propio exministro socialista.

Así pues, el equipo de dirección de Paradores ha salido al paso del ruido informativo de las últimas semanas negando contundentemente cualquier daño o perjuicio en sus instalaciones. "Paradores desmiente que se produjeran destrozos en el Parador de Teruel durante la estancia del exministro José Luis Ábalos", comparte el escrito emitido por la empresa pública. Una declaración que, solo por si misma, no ha logrado rebajar el tono sobre el episodio. Y es que varios testimonios de trabajadores del Parador de Teruel a ‘Ok Diario’ suscriben todo lo contrario.

Paradores se niega

Porque en el reciente comunicado la negativa de Paradores a confirmar o desmentir la celebración de la presunta fiesta hasta altas horas de la madrugada de Ávalos, su mano derecha entonces, Koldo, y el hermano de este acompañados por varias prostitutas, sigue dejando la puerta abierta a la duda y la especulación. "En cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de protección de datos, la compañía no puede facilitar información alguna sobre la estancia de sus clientes"”, han añadido al rotundo no del destrozo de la habitación de lujo.

Ante la previsible reacción corporativa de Paradores Nacionales, el PSOE celebra su desmentido y exige a Jorge Azcón -presidente del ejecutivo aragonés- que se retracte de sus acusaciones y pida disculpas. Pero nada más lejos de la realidad: el líder del PP en la comunidad autónoma se ha mantenido en la misma línea, pues insiste en que el desmentido de los "destrozos" no exime al diputado de explicar públicamente lo sucedido durante su estancia en el complejo hotelero turolense.

Lo que dice el protagonista

Como no podía ser de otra manera, José Luis Ábalos rápidamente ha publicado en X tal comunicado a su favor, pero además ha añadido esta cita propia: “Y la realidad es que Paradores niega... Air Europa niega el pago del alquiler vacacional de un inmueble en Marbella. El Ministerio de Transportes niega el abono de viajes de particulares con recursos públicos… y aunque la verdad se imponga, el propósito de dañar se fuerza antes con eficacia, sin que nada les ocurra a sus promotores y autores, que no existirían si no fuera por su juego sucio y sus bulos.”

El post, que ya ha sido leído por más de 70.000 usuarios, tilda de “mentiras” las informaciones vertidas. “Toda una campaña planificada para inocular desinformación, polarizar, deshumanizar y destruir al adversario, y encubrir al propio; para perseguir e incriminar a las personas invocando cínicamente a la vez y sin sonrojo el derecho a la presunción de inocencia que en la realidad no respetan”, ha concluido.