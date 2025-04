Escándalo de Ábalos en Teruel: "Evidentemente, hubo una suite que parece ser que fue destrozada", dice Jorge Azcón, presidente de Aragón, quien exige todo esto

El Parador de Teruel se ha convertido en el epicentro de la última controversia política que sacude las bases de la relación institucional entre el Gobierno aragonés y el Ejecutivo central. Su presidente, Jorge Azcón, ha alzado la voz con contundencia, exigiendo explicaciones detalladas sobre la presunta fiesta con prostitutas que habría tenido lugar en tan emblemático alojamiento turístico en 2020, en pleno confinamiento por el covid, y que involucraría directamente al entonces ministro José Luis Ábalos.

"Siempre voy a condenar los insultos, pero lo que hemos sido conocedores de lo que ocurrió en el Parador de Teruel requiere unas explicaciones pormenorizadas del Gobierno y de la portavoz", ha dicho el varón del Partido Popular Azcón a colación de los recientes insultos vertidos en redes sociales contra la secretaria general del PSOE Aragón y portavoz del gobierno de la nación, haciendo así patente la importante distinción entre los deleznables ataques personales y la demanda de rendición de cuentas sobre el escandaloso asunto de indudable interés público.

¿Es verdad o es mentira lo que allí ocurrió

El presidente del Gobierno de Aragón pone el foco de esta manera en las recientes informaciones vertidas por diversos medios de comunicación, que ponen en tela de juicio la versión oficial y señalando directamente a la citada política del PSOE. "¿Es verdad o es mentira lo que allí ocurrió?", ha preguntado Azcón, insistiendo en que la también ministra de Educación tiene la indudable responsabilidad de aclarar si un alto cargo de su partido, en directa referencia a Ábalos, organizó una fiesta hasta altas horas de la madrugada con Koldo, el hermano de este y al menos seis prostitutas en la suite del Parador de Teruel.

"Lo realmente insultante es que haya una utilización de las mujeres, como ese alto cargo del PSOE viene haciendo no solamente en Teruel, sino también colocando a esas señoritas en cargos públicos, pagadas con los impuestos de todos los españoles, y que nadie en el Gobierno de España esté dando explicaciones sobre los informes que la Guardia Civil está investigando y dando a conocer", ha denunciado públicamente también el máximo representante político de la comunidad aragonesa, quien también exige la inmediata reacción por parte de todo el Gobierno de Pedro Sánchez.

¿Pilar Alegría le ha respondido?

Azcón no ha duda así en lanzar una batería de preguntas sobre el escándalo del exministro en tierras aragonesas antes de una reunión oficial sobre la mejora de las carreteras en la provincia de Teruel, que por el momento aún no han obtenido respuesta de Pilar Alegría. "¿Evidentemente, hubo una suite que parece ser que fue destrozada ¿lo sabía o no lo sabía? ¿calló para ocultar lo que en ese momento hizo el ministro?", ha inquirido Jorge Azcón.

La pelota está ahora en el tejado del Gobierno de Sánchez, sobre el que planea la sombra de la duda conforme al probable conocimiento de los hechos por parte de alguno o algunos de sus miembros. Un silencio cómplice, dado el caso, ante un acontecimiento tan bochornoso como para que las trabajadoras de limpieza del parador en cuestión dijeran al resto de sus compañeros, tal y como trascendió en ‘Ok Diario’, que «es mejor que no preguntéis, han dejado destrozadas las habitaciones».