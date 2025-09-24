El tiempo hoy: esta es la única localidad aragonesa que sufrirá temperaturas bajo cero, según la AEMET

La jornada del 24 de septiembre de 2025 en Aragón se presenta como un respiro meteorológico, según el último informe de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tras un periodo de inestabilidad, la comunidad se verá dominada por un tiempo tranquilo y estable.

Así pues, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con la única excepción de algunos intervalos de nubes de tipo bajo en la divisoria del Pirineo, que se espera que se disipen con el avance del día. En estas zonas de alta montaña, la probabilidad de precipitaciones débiles es baja, ofreciendo una jornada ideal para disfrutar de la naturaleza.

Vuelta a la normalidad atmosférica

La predicción de la AEMET indica una ausencia de fenómenos significativos, lo que marca una vuelta a la normalidad en la región. Mientras que la mitad sur de la comunidad gozará de un cielo prácticamente sin nubes desde la mañana, el tercio norte experimentará esta transición hacia cielos más despejados. La cota de nieve, que en las primeras horas se mantendrá en los 1400 metros, ascenderá progresivamente hasta los 2000 metros, evidenciando un calentamiento gradual a medida que el sol gane altura.

Un factor clave para el clima de hoy será el viento. En el valle del Ebro, se espera que sople con intensidad moderada del noroeste, un fenómeno conocido localmente como el cierzo. Este viento contribuirá a mantener los cielos despejados y a disipar cualquier nubosidad residual. En el resto de la comunidad, el viento será flojo de componente norte, asegurando condiciones agradables y estables en prácticamente todo el territorio aragonés. Estas condiciones de viento y cielos despejados se mantendrán durante toda la jornada, garantizando una tarde soleada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan cambios ligeros, pero perceptibles. Las mínimas experimentarán un ligero descenso generalizado, especialmente en el Pirineo. En las zonas más altas de la cordillera, se registrarán heladas débiles, un claro indicio de que el otoño está a la vuelta de la esquina. Por su parte, las temperaturas máximas tendrán un comportamiento más variable: ascenderán en las zonas altas del Pirineo y del Sistema Ibérico, mientras que en el resto de la región apenas experimentarán cambios.

El termómetro, por provincias

El pronóstico de la AEMET ofrece una visión detallada para cada una de las provincias aragonesas. En la provincia de Huesca, se esperan mínimas frías en las zonas de montaña, con termómetros que podrían bajar hasta los -2ºC en Benasque. En la capital, Huesca, la mínima será más suave, alcanzando los 7°C. Las máximas, por su parte, mostrarán un ascenso en la montaña, con Benasque llegando a los 19°C, mientras que Huesca capital se mantendrá estable en los 25°C. En la provincia de Zaragoza, las mínimas descenderán ligeramente hasta los 13°C, mientras que las máximas no experimentarán grandes variaciones, con el termómetro en la capital marcando los 21°C. Finalmente, en Teruel, se espera una mínima de 2°C en la capital y un ligero aumento en las máximas de las zonas del Sistema Ibérico, que se situarán alrededor de los 21°C.

En resumen, la jornada se presenta con un clima estable y agradable en la mayor parte de Aragón. Aunque el sol será el protagonista, los vientos del noroeste y el descenso de las temperaturas nocturnas en las zonas de montaña serán un recordatorio de que ya estamos de la en cercanía del otoño.