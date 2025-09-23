El Real Zaragoza en peligro: este es el bucle tóxico de causas que le asoma a la Tercera División

La afición del Real Zaragoza vive un momento de profunda preocupación. Tras seis jornadas disputadas en Segunda División, el equipo se encuentra sumido en una grave crisis de resultados que lo ha relegado a la penúltima posición de la tabla.

Con apenas tres puntos conseguidos de los 18 posibles, el equipo aragonés solo supera al Granada, que con su reciente empate se queda con solo dos punto. Este triste balance sitúa al conjunto de Gabi Fernández, su entrenador, en el centro de todas las miradas y las críticas, con su continuidad pendiendo de un hilo.

Los números no mienten

El empate a uno entre el Granada y el Burgos ha dejado al Zaragoza como el segundo peor equipo de la categoría. La posibilidad de un 'playoff' o un ascenso directo parece lejana, con una brecha de ocho y once puntos respectivamente. Mientras otros clubes en situaciones similares, como la Cultural Leonesa o el Castellón, han optado por cambiar de entrenador, la presión sobre Gabi Fernández se intensifica con cada jornada que pasa.

Los resultados hablan por sí solos y no dejan lugar a dudas. En un deporte donde los números son los que mandan, el balance del Real Zaragoza es alarmante. El equipo no ha logrado sumar los tres puntos en ninguna de las seis primeras jornadas de liga, una estadística que lo deja casi solo en la parte baja de la clasificación.

¿Por qué tantos fracasos?

Esta falta de victorias es un síntoma de problemas más profundos, ya que la plantilla no ha encontrado ni su juego ni una identidad clara sobre el campo. La falta de un estilo definido y la incapacidad para generar un fútbol efectivo han sido las principales críticas hacia la dirección técnica.

El próximo partido, este viernes contra el Mirandés, se presenta como un choque decisivo. Para Gabi, este encuentro es una auténtica 'final', un punto de no retorno. Una derrota haría casi insostenible su posición, ya que los números de la crisis se agravarían aún más. Incluso un empate, aunque podría darle un respiro, no sería suficiente para resolver la grave situación de resultados que ahoga al equipo. El futuro de Gabi al frente del Real Zaragoza está en el aire, y la necesidad de una victoria es más apremiante que nunca.