Echenique ridiculiza que Pedro Sánchez pudiera ser Nobel de la Paz: “Llevo todo el día partiéndome el culo”

El exdirigente de Podemos, Pablo Echenique, ha reaccionado de forma contundente y con una notable ironía ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sea considerado para el Premio Nobel de la Paz. El asunto, que ha sido tratado en 'Todo es mentira', sugiere que el liderazgo de Sánchez en la defensa de Palestina frente a la ofensiva de Israel le podría valer el prestigioso galardón. "Esto es súper gracioso, llevo todo el día partiéndome el culo con este tema", ha declarado el colaborador.

A pesar de su incredulidad, Echenique no se sorprendería si la candidatura de Sánchez llegase a materializarse. Él considera que esto sería una consecuencia directa de la narrativa que, a su juicio, han impulsado tanto el PSOE como Sumar, sus socios de gobierno. "Dicen que la vanguardia mundial de la lucha por Palestina es el gobierno de España", ha señalado también.

Una "vanguardia mundial" cuestionada

La crítica de Echenique no se limita a la ironía. El exdirigente profundiza en su argumento, acusando al gobierno de vender una imagen que no se corresponde con sus acciones reales. En este sentido, matiza que no se debe olvidar que España, a pesar de los pronunciamientos a favor de Palestina, "sigue comprando armas a Israel, sigue permitiendo que haya tránsito de armas por los puertos españoles y los aeropuertos y no han retirado ni la relación diplomática con Israel".

Echenique valora los "posicionamientos simbólicos" del gobierno, pero no les otorga el peso suficiente como para justificar un Premio Nobel. En su opinión, la desconexión entre la retórica y las acciones concretas es un claro signo de lo que él llama un "triunfo de la propaganda". La idea de que los ciudadanos y la comunidad internacional puedan ser convencidos de que un líder merece un galardón de este calibre basándose únicamente en declaraciones y gestos diplomáticos es, para él, un claro ejemplo del poder de la comunicación gubernamental.

Los requisitos para ser Nobel de la Paz

La posibilidad de que Pedro Sánchez sea nominado al Nobel de la Paz no es descabellada en términos de procedimiento. Y es que cualquier persona del planeta puede ser nominada si sus actos lo justifican, y que los encargados de elegir a los candidatos son figuras con gran relevancia internacional.

Entre los nominadores se encuentran miembros asambleas nacionales y gobiernos de estados soberanos, incluyendo jefes de estados, así como miembros de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y directores de universidades y profesores universitarios de historia, leyes, ciencias sociales, filosofía, teología y religión. Esto significa que la nominación es una posibilidad real si un actor relevante del panorama político o académico decide formalizarla.

Sin embargo, para Echenique, si esa nominación llega a producirse, no será por mérito en la política exterior, sino por la efectividad de la campaña de comunicación. "Es un triunfo de la propaganda gubernamental. Que nos hayan vendido que por determinados posicionamientos simbólicos que yo no les quito valor de repente Sánchez es Nóbel de la Paz, es un triunfo de la propaganda", ha concluido en el programa de Cuatro.