Trancienden nuevos datos del contrato de Rubén Sellés, el nuevo entrenador del Zaragoza recién llegado de Reino Unido

El Real Zaragoza se prepara para anunciar en las próximas horas la incorporación de Rubén Sellés como nuevo entrenador, tomando el relevo tras las recientes salidas de Emilio Larraz y Gabi. La fase de redacción de los contratos con el técnico valenciano comenzó el domingo por la noche, sellando un acuerdo que se ha acelerado en las últimas horas. Sellés, de 42 años, había sido cesado en el Sheffield United a mediados de septiembre tras un mal inicio de temporada, pero su prioridad era encontrar un proyecto con una visión a largo plazo.

El Zaragoza le ofrecerá esa estabilidad, ya que el acuerdo se extenderá por lo que resta de la temporada actual y otra más condicionada a objetivos clasificatorios, siendo la permanencia en la categoría de plata el reto principal. Esta apuesta por Sellés introduce a un técnico muy preparado, con un amplio bagaje internacional y conocimientos tácticos profundos, aunque con un recorrido muy limitado en el fútbol español.

La conexión con Monar y la experiencia en canteras

La llegada de Sellés al banquillo maño se produce de la mano de Pepe Monar, quien trabaja para la agencia EMG. Curiosamente, Monar fue una figura clave en la operación que llevó a Sinan Bakis al Zaragoza en el verano de 2023. En aquel momento, Monar actuó como intermediario para facilitar la llegada del delantero turco, que había destacado en el Andorra y llegaba con la carta de libertad. Sin embargo, Bakis ha rendido muy por debajo de las expectativas generadas y su salida se espera para el próximo mes de enero, tras haber estado cedido en el Górnik polaco.

Sellés ya se encuentra en Valencia a la espera de viajar para concretar su anuncio oficial en las próximas horas. A pesar de su juventud, cuenta con experiencia formativa en las canteras del Valencia, donde entrenó al juvenil de Liga Nacional y al equipo B en 2020, y del Villarreal en 2009. Su trayectoria profesional se ha desarrollado, principalmente, fuera de España, sumando experiencia como entrenador asistente en ligas de Noruega (Stromsgodset), Azerbaiyán (Baku y Qarabag), Dinamarca (Aarhus y Copenhague), Grecia (Aris de Salónica), Rusia (Shinnik Yaroslav) e Inglaterra (Southampton).

Bagaje internacional y estilo de trabajo

Su experiencia como primer entrenador se consolidó en Inglaterra. En el Southampton, fue técnico interino y luego primer entrenador durante la recta final de la temporada 2022-2023 en la Premier League, aunque no pudo evitar el descenso del equipo. Posteriormente, tuvo un paso exitoso por el Reading, en la League One, hasta diciembre de 2024, y logró salvar del descenso al Hull City en la Segunda inglesa durante el año 2025. Su última experiencia fue en el Sheffield United, en la Championship, donde fue destituido tras un inicio de campaña desfavorable, acumulando seis derrotas, cinco de ellas en Liga.

El Zaragoza apuesta por Sellés basándose en su alta preparación y conocimientos, destacando sobre todo su enfoque táctico. Se le considera un técnico moderno, con un gran bagaje internacional y que implementa entrenamientos de campo muy intensos. Este perfil de entrenador, aunque con poco recorrido en el fútbol español, es visto como el idóneo para imprimir una nueva dirección al proyecto del club aragonés y luchar por el objetivo prioritario de la permanencia.