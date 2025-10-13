La afición del Real Zaragoza se pone irónica en redes: ¿Creéis de verdad que la mejor decisión es pasarle este marrón al bueno de Emilio?

El Real Zaragoza comunicó este domingo por la noche la designación de Emilio Larraz como nuevo entrenador del primer equipo aragonés. El técnico, que hasta ahora se encontraba al frente del Deportivo Aragón (filial zaragocista), asume las riendas del banquillo tras la destitución de Gabi Fernández después de tan repetidas y sonadas derrotas.

La decisión, ratificada en una reunión celebrada en las oficinas del club con el propio Larraz, pone fin así a las muchas especulaciones que apuntaban a otros candidatos externos, como por ejemplo Juan Ignacio Martínez. Con este movimiento, el club maño deposita su confianza en un técnico de la casa para redirigir el rumbo de un poco sólido proyecto deportivo que tantos disgustos lleva dando a su afición, abocada a la segunda división desde hace ya 13 años.

"Conocimiento y experiencia le sobran"

"La gente de fútbol de verdad (no de barra de bar) sabemos que Emilio es un entrenador de lo pies a la cabeza, con una gran trayectoria y conocimientos y que por supuesto que esta preparadísimo para dirigir este proyecto. Es más, le llega la oportunidad muchos años tarde...", postea en 'X' uno de los seguidores del conjunto 'blanquillo', comentario en positivo al que le siguen otros como este: "Conocimiento y experiencia le sobran. La casa se la conoce de sobras. El apoyo de la afición lo tiene. El equipo es mejor de lo demostrado No me queda duda que Emilio Larraz es la mejor opción".

Sin embargo, no toda la afición tiene tan claro el buen hacer del nuevo director técnico del Real Zaragoza. "Larraz es para una o dos jornadas como mucho hasta que encuentren un tío con dos cojones que haga jugar a los jugadores y que sepa de que va entrenar a un equipo, Gabi no tenia ni pajolera idea sinceramente", expresa otro en la misma red social.

"Los dirigentes de este club dais vergüenza ajena"

Entre tantas opiniones vertidas con fervor sobre el reciente cambio en la estrategia del equipo maño, la hipótesis del descarte in extremis ha sido uno de los denominadores en común que más han abundado en el incendiado debate en redes sobre el nuevo entrenador. Este otro zaragocista lo tiene claro: A Emilio le han puesto ahí. Porque no había otro en este momento, ojo que habría que saber si Emilio realmente quiere esto o es lo que le ha tocado, porque vaya cuadro de equipo".

Y como siempre sucede, los exigentes aficionados hacen una crítica más profunda del estado del Real Zaragoza, reclamando responsabilidades a la cúpula directiva. "Sois tan tristes y está todo tan cogido con pinzas y sin proyecto que no aclaráis si va a seguir, si es interino o que es lo que va a pasar. Los dirigentes de este club dais vergüenza ajena" o "Sois unos auténticos incompetentes, tal y como estamos, ¿creéis de verdad que la mejor decisión es pasarle este marrón al bueno de Emilio?... Qué dios nos pille confesados", opinan otros.