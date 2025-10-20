Tres maños con menos de 30 en la lista Forbes 2025: entre ellos, un adinerado influencer que ahora reside en Andorra

La prestigiosa lista Forbes 30 Under 30 de España ha vuelto a poner de manifiesto la vitalidad y la capacidad de liderazgo de la juventud, seleccionando a tres figuras aragonesas entre las personas más influyentes del país con menos de 30 años. Este reconocimiento anual, que agrupa a emprendedores, deportistas, artistas y otros profesionales, celebra a aquellos que, a través de su talento y visión transformadora, están dejando una huella significativa en sus respectivos sectores y se han consolidado como verdaderos agentes de cambio social y económico.

Este selecto listado no solo reconoce el éxito individual, sino también la capacidad de estos jóvenes para impulsar la innovación y generar un impacto real en su entorno. Los tres aragoneses elegidos personifican esta filosofía, demostrando que desde la comunidad autónoma se están gestando proyectos con una ambición y un alcance que trascienden las fronteras regionales, influyendo a nivel nacional e incluso internacional.

Liderazgo en el mundo digital y financiero

Una de las seleccionadas es Paula Pascual, cuya visión se centra en el futuro de las finanzas y la tecnología. Paula es la creadora de Merge, una conferencia especializada que tiene como objetivo establecer un puente de conexión entre Europa y Latinoamérica en torno a las tecnologías Web3 y blockchain.

Este encuentro ha logrado congregar a líderes de la industria tecnológica, ejecutivos de instituciones financieras globales y emprendedores que están a la vanguardia de la transformación en sectores clave como las finanzas, el entretenimiento y la moda. Su iniciativa más reciente subraya su ambición global, habiendo celebrado la primera edición de Merge fuera de España, concretamente en Buenos Aires, consolidando su posición como una referente en este ecosistema en rápida evolución.

La excelencia de la cocina de proximidad

Por otro lado, la lista de Forbes destaca a Iris Jordán por su trabajo en el ámbito gastronómico. Iris es la chef al frente de Ansils, un restaurante ubicado en una pequeña aldea del Valle de Benasque, en Huesca. Este establecimiento tiene una historia familiar profunda, ya que fue regentado por su abuela durante cuatro décadas. Junto a su hermano Bruno, que ejerce como sumiller y jefe de sala, Iris ha llevado el legado familiar a la excelencia, lo que se ha traducido en el prestigioso reconocimiento de una estrella Michelin en 2024, entre otros galardones. Su propuesta culinaria se basa en una filosofía de cocina de cercanía, de temporada y de territorio, manteniendo una conexión profunda y respetuosa con el entorno natural del Pirineo que nutre su despensa.

Conversaciones con impacto en el 'networking'

El tercer perfil aragonés en el prestigioso listado es Sergio Beguería, quien figura junto a su socio Juan Domínguez como uno de los creadores de Tengo un Plan y que actualmente tienen su sede social en Andorra. Esta plataforma de contenido nace de una doble motivación: la inquietud personal de Sergio por crear narrativas que generen un impacto significativo y el impulso de Juan por emprender un nuevo proyecto. Tengo un Plan se define como un espacio donde la audiencia puede acceder a conversaciones reales y sin filtros. Su esencia radica en el propósito de escuchar a personas que tienen algo relevante que aportar, buscando generar un diálogo y una reflexión profunda a través de cada interacción.

El reconocimiento a estos tres jóvenes aragoneses Paula Pascual, Iris Jordán y Sergio Beguería- por parte de Forbes 30 Under 30 subraya la calidad y la diversidad del talento emergente en España. Sus logros en campos tan dispares como la tecnología financiera, la alta cocina regional y la creación de contenido de valor demuestran el poder de la visión individual para convertirse en un motor de transformación colectiva, ofreciendo un espejo inspirador para las futuras generaciones de líderes y profesionales.