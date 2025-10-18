El youtuber maño que gana más de 100.000 euros al mes desvela las claves de su valiosa estrategia de la tortuga en Andorra

Sergio Beguería, conocido en el sector del emprendimiento gracias a su pódcast ‘Tengo un Plan’ y su canal personal de YouTube, ha compartido las decisiones y hábitos que le han permitido generar más de 100.000 euros al mes. Originario de Zaragoza y actualmente residente en Andorra, sus distintas líneas de negocio le reportan más de un millón de euros anuales.

Beguería no rehúye hablar de su buena situación económica. Más allá de las cifras, afirma estar en un punto donde disfruta de una vida libre, dedicándose a lo que le apasiona y decidiendo plenamente cuándo y cómo trabajar. "Doy gracias de lo afortunado que soy", comenta, destacando que esta libertad es el verdadero premio de su esfuerzo. Para alcanzar esta independencia financiera, ha identificado varias estrategias esenciales.

La prioridad en el esfuerzo

La primera decisión fundamental fue trabajar en vez de vivir la juventud. Beguería invirtió sus años de estudiante en formarse sobre marketing y en conceptualizar "cómo un chaval normal podía llegar a alcanzar la atención de la gente". Su mensaje es claro y contundente: es fácil pensar en el corto plazo, pero el éxito exige esforzarse y trabajar en el presente.

Una de sus filosofías centrales es adoptar una 'mentalidad de tortuga'. Beguería admite que no era la persona "más inteligente, creativa ni tenía las mejores habilidades comunicativas," por lo que concluye que el éxito se basa en un 90% trabajo y 10% talento. Esta mentalidad implica avanzar de manera constante y sin pausa. Además, una clave para sus ganancias ha sido evitar el síndrome del ‘objeto brillante’. "Si sólo ves las cosas buenas de un negocio es que no estás teniendo la información suficiente," advierte.

El activo del conocimiento y la acción

Para Sergio, el verdadero activo que se debe cultivar no es el dinero, sino el conocimiento. Por ello, es imperativo crecer como persona antes que como profesional. Esto se materializa en la formación constante. Él argumenta que la mejor decisión no es obtener un ingreso rápido de 5.000 euros, sino desarrollar una habilidad que, aunque al inicio genere poco, tenga el potencial de escalar a los 100.000 euros mensuales.

En el proceso de emprender, Beguería aconseja actuar y trabajar aunque no se tenga la suficiente información. Su instinto le dice que no hay que esperar el momento perfecto, ya que "nunca vas a tener la suficiente información, sobre todo para las buenas oportunidades". Confiar en el instinto y tomar acción es, por tanto, prioritario.

Humildad y transparencia

Para construir confianza, el emprendedor sugiere compartir tanto los fracasos como los éxitos, pues considera que es la vía más rápida para conectar con la gente.

Finalmente, una actitud indispensable es ser humilde: escuchar más de lo que se habla y mantener la disposición a aceptar que uno siempre puede equivocarse. Para Sergio Beguería, el éxito definitivo va más allá de lo económico, definiéndolo como ser feliz haciendo lo que te apasiona, con la perseverancia y la acción como principios fundamentales.