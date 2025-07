¿Qué fue de David Civera? De quedar sexto en Eurovisión a cantar en el Sálvame Mediafest, nunca ha dejado de cantar

“Dile que la quiero, que siempre fui sincero, dile que me estoy volviendo loco por una tontería'. Quién no recuerda el pegadizo estribillo de la mítica canción de David Civera, en el festival de Eurovisión (2001). Porque además de conseguir una excelente sexta posición, el pegadizo single del turolense se convirtió claramente en la canción de ese verano. ¿O la de todos los veranos desde entonces?

El intérprete de 46 años ahora se volvió ‘viral’, un término que todavía en los 2.000 ni existía. Porque no solo es con el ‘Dile que la quiero’ por lo que el público español reconoce su célebre voz, ‘Bye, bye’ o ‘Que la detengan’ son otros de sus grandes éxitos de comienzo de siglo.

Canta pero no saca discos

Hoy Civera sigue cantando -hace poco comunicó su agenda artística para este año y el que viene durante su participación en Pasapalabra- pero lo que no hace es publicar nuevos discos. Que no han sido pocos, pues año tras año la discografía del turolense no tiene ni un solo hueco hasta 2013. Después, mucha gira y exitosas participaciones en el Sálvame Mediafest de Telecinco o el Love the Tuenti's Festival celebrado en el IFEMA de Madrid. Otra liga musical.

Él mismo ha arrojado luz a este objetivo alejamiento del foco de la música española. Es un ritmo muy diferente al de sus inicios, pero cuenta es resultado de una decisión premeditada. “Yo no me he ido. Lo que pasa que ya sabéis que desde hace tiempo que elegí disfrutar de mis hijos y vivir en Teruel. Sigo haciendo mis giras, sigo sacando mis singles, mis canciones, pero quizá a otro ritmo, sí”, argumentaba recientemente durante la reciente gala de Los Premios de la Academia de la Música 2025.

Vive en Teruel felizmente con su mujer y sus dos hijos

En 2007 David Civera se casó con la que había sido su novia desde casi niño, Ana María Benedí. Se dieron el ‘Sí quiero’ con tan solo 28 y 27 años respectivamente en su ciudad natal, Teruel. Y no se esperaron mucho a tener descendencia. El cantante es padre de Daniel, nacido en 2011, y de Laura nacida solo dos años más tarde.

Así pues, está claro que Civera ha priorizado su vida personal a su carrera musical. Pero aún así, sus extraordinarios equilibrios le han permitido vivir holgadamente de su voz pese a no estar en el candelero continuamente. En la letra de su último single 'Vida', de 2023, David Civera vuelve a reforzar esa visión del vivir por y para los suyos, en donde también hay espacio para ese público fiel que le sigue desde Eurovisión.

“El público que siempre me espera y tanto me da en los conciertos, son la inspiración para todos mis pasos"., explicaba el cantante en Semana al anunciar un single con el que confirma que el talento, con trabajo, jamás muere.