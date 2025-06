El mejor bombón helado del mundo es asturiano y se compra aquí

Con la llegada del buen tiempo, pocas cosas apetecen más que un helado. Pero si hay uno que no puedes dejar pasar, especialmente si estás en Asturias, es el bombón helado de la Ibense Astur, es el mejor de todos para darle el pistoletazo de salida al buen tiempo, la mejor forma de recibir el verano.

Este manjar, elaborado de manera tradicional desde 1934, ha conquistado paladares con su interior de nata montada y su cobertura de chocolate artesano. Un postre que no solo es una delicia, sino también un símbolo de la región.

El bombón helado de la Ibense Astur no es un dulce cualquiera. Desde su creación en 1934, se ha convertido en un referente de la repostería asturiana. Su secreto radica en su elaboración artesanal: una combinación perfecta de nata montada en su interior y un recubrimiento de chocolate de alta calidad. Esta fórmula, que se ha mantenido inalterada durante décadas, ha hecho que quienes lo prueban, repitan sin dudarlo. Hay quienes aseguran que comerlo es una forma de empezar bien el que podría ser el mejor verano de tu vida. ¿Por qué no?

La Ibense Astur, con sede en Gijón, ha logrado que este bombón helado no solo sea un producto local, sino también un postre que se sirve en numerosos restaurantes y se comercializa en diversos establecimientos de la región. Su sabor y textura son tan únicos que ha sido reconocido como el mejor bombón helado del mundo. Y aunque describirlo con palabras es casi imposible, basta con probarlo para entender por qué es tan especial.

Además de su inconfundible sabor, este bombón tiene otra característica que lo distingue: su forma rectangular. Solo con verlo, sabrás que estás ante el auténtico bombón helado de la Ibense Astur.

Imagina disfrutar de un bombón helado de la Ibense mientras das un paseo por una de las payas asturianas y disfrutas de un atardecer, ¿se te ocurre algún plan mejor?.

Por solo 2,50 euros, este helado artesanal de sabor inconfundible no solo endulza tu tarde, sino que te hace sentir parte de una tradición que lleva décadas alegrando a los asturianos. Un plan perfecto, sencillo y delicioso, que demuestra que las mejores cosas de la vida no tienen por qué ser complicadas ni caras. ¿Ya lo has probado?