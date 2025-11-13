Un muerto en un accidente de tráfico en la Nacional 634 en la localidad de Anzo, en Grado (Asturias)

Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico en la Nacional 634, a la altura del punto kilométrico 428, en la localidad de Anzo, en Grado.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 4:22 horas de la mañana. En la llamada, realizada desde el Centro de Control de Sestiello, se indicó que un vigilante se había encontrado un turismo accidentado con una persona en su interior. Según informó el SEPA de inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Grado que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida. Los bomberos procedieron a excarcelar al ocupante del vehículo accidentado.

Por su parte, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) activó al médico y la ambulancia de soporte vital básico de Grado y la UVI Móvil de Oviedo, pero el varón resultó fallecido. Los efectivos de bomberos finalizaron la intervención y retiraron de regreso al parque a las 5:08 horas.