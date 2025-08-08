Hallan un cadáver con signos de violencia en una chabola abandonada en Mallorca

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo de un cadáver con evidentes signos de violencia en una infravivienda abandonada en Manacor, Mallorca. La víctima, un hombre que residía en el mismo inmueble, fue encontrada sin vida por una compañera de vivienda en la mañana del viernes, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

El descubrimiento activó la intervención del grupo de Homicidios, que ya ha iniciado las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias que rodean esta muerte. Según el testimonio de la mujer que convivía con la víctima, la última vez que lo vio con vida fue la noche anterior, durante una reunión con otras dos personas. Tras acostarse, no escuchó ningún ruido durante la madrugada, y al despertar, se encontró con el cuerpo sin vida.

El lugar del suceso, situado en las inmediaciones de un hospital, fue acordonado por los agentes, mientras la policía científica realizaba una inspección ocular detallada en busca de pruebas. Por el momento, las autoridades mantienen total hermetismo sobre la naturaleza exacta de las lesiones encontradas en el cadáver.

La investigación se centra en los dos hombres que estuvieron con la víctima la noche del jueves. Aunque no se han producido detenciones, los investigadores están recopilando pruebas de forma meticulosa antes de tomar cualquier medida.

El Cuerpo Nacional de Policía ha activado el protocolo habitual en casos de posible homicidio, la investigación busca determinar con precisión las causas de la muerte y los motivos que provocaron el posible crimen.