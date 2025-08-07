Un hombre de 71 años y su nieto son brutalmente apaleados por dos turistas en un municipio de Mallorca

Un violento suceso ha conmocionado a la localidad de Calvià, en Mallorca, donde dos turistas irlandeses de apenas 18 años agredieron a un hombre de 71 años y a su nieto. El ataque ocurrió en una zona frecuentada por turistas y se produjo tras una confrontación previa en un local, según relatos recogidos por medios locales.

Testigos señalan que los agresores, junto a un grupo de acompañantes, esperaron fuera del establecimiento unos 40 minutos antes de atacar por sorpresa a las víctimas, a quienes propinaron puñetazos y patadas sin mediar provocación aparente. El hombre mayor sufrió fracturas faciales que requirieron cirugía de emergencia, mientras que su nieto resultó herido y también fue trasladado al hospital.

Tras declararse ante el juez correspondiente, los dos jóvenes fueron liberados tras haber depositado una fianza de 2.000 euros y se encuentran en libertad provisional mientras continúa la investigación judicial.

El incidente ha elevado las críticas sobre la seguridad en zonas turísticas populares y el comportamiento de visitantes extranjeros. Las autoridades locales, por el momento, no han emitido declaraciones oficiales al respecto