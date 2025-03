El hotel menorquín que está entre los 24 destinos más exclusivos y singulares del mundo, según 'The Times'

El prestigioso diario británico The Times ha seleccionado los 24 destinos más exclusivos y singulares del mundo, destacando aquellos lugares que no sólo ofrecen lujo, sino también experiencias únicas en armonía con su entorno. Entre ellos, brilla con luz propia un destino balear: Son Vell, un hotel menorquín que representa la perfecta fusión entre tradición, elegancia y sostenibilidad.

Situado en una finca histórica del siglo XVIII, Son Vell se ha convertido en un referente del turismo exclusivo en Menorca. Su arquitectura restaurada con meticuloso respeto por la esencia local, sus amplios jardines y su apuesta por la gastronomía de proximidad hacen de este alojamiento un lugar inigualable para quienes buscan desconectar del ajetreo diario sin renunciar al lujo.

Un destino que "combina elegancia, tradición y sostenibilidad en un entorno natural inigualable"

Lo que distingue a Son Vell no es sólo su ubicación privilegiada en el corazón de la isla, sino también su filosofía de sostenibilidad y conexión con la cultura menorquina, lo cual es destacado por el diario británico. Cada detalle del hotel está pensado para integrarse con el paisaje, respetando la arquitectura tradicional y promoviendo prácticas responsables con el medio ambiente. Además, su oferta gastronómica se basa en productos locales y recetas auténticas, garantizando una experiencia culinaria que resalta los sabores autóctonos.

El reconocimiento de The Times no es casualidad. La selección de los destinos más exclusivos del mundo realizada por la periodista especializada en viajes, Gemma Bowes, pone en valor no sólo el lujo material, sino también la autenticidad, el compromiso con la naturaleza y la atención al detalle. En este sentido, Son Vell se erige como un claro ejemplo de cómo es posible combinar sofisticación con responsabilidad ambiental y cultural.

Son Vell, uno de los destinos más exclusivos y singulares del mundo, según 'The Times' Son Vell Menorca

La distinción otorgada refuerza el papel de Menorca como un destino que va más allá del turismo convencional. La isla, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, se ha posicionado en los últimos años como un enclave ideal para quienes buscan un turismo sostenible y de calidad. Son Vell encarna esta visión, consolidándose como una opción de referencia para aquellos que desean vivir la esencia de Menorca con un toque de distinción.

No es el único destino español

La selección de The Times incluye otros destinos exclusivos en el mundo, cada uno con un encanto particular. En España, además de Son Vell, destaca Lanzarote con los espacios creados por el artista César Manrique, como los Jameos del Agua y el Jardín de Cactus. Estos lugares ofrecen una combinación de arte, naturaleza y arquitectura que convierten a la isla en un destino singular. En Haría, La Casa de los Naranjos y Finca Tomaren son opciones de alojamiento que capturan la esencia de la isla volcánica.

Jameos del Agua La Razón

Más allá de España, la lista incluye enclaves como Kandy en Sri Lanka, donde The Kandy House, una antigua mansión colonial, brinda una atmósfera de serenidad y espiritualidad. En Bután, el Uma Paro permite a los visitantes explorar el legendario monasterio del Nido del Tigre antes de relajarse con un baño de piedras calientes, una tradición local. Namibia también está presente con Doro Nawas, un lodge que ofrece safaris inolvidables en un entorno desértico salpicado de elefantes y rinocerontes.

El Caribe también tiene su representante con el Coral Reef Club en Barbados, un hotel que equilibra lujo y naturaleza. En Europa, destacan lugares como el histórico Château des Milandes en Francia, la villa Zu Nillu en Sicilia, que se levanta sobre una antigua cantera romana, y el Grand Hotel Duchi d’Aosta en Trieste, un símbolo de sofisticación en Italia.

La selección se completa con refugios mágicos como Anakolodge en los Alpes suizos, Lord Crewe Arms en Inglaterra, o el remoto Kiattua Camp en Groenlandia, donde la naturaleza virgen es la protagonista. Estos destinos, cada uno con su propia identidad, comparten un mismo denominador común: la capacidad de ofrecer experiencias inolvidables que trascienden el concepto tradicional de lujo.

Son Vell, sin duda, destaca en esta prestigiosa lista como un ejemplo de cómo el lujo puede ir de la mano con la sostenibilidad y la autenticidad. Para quienes buscan un destino donde la tradición se entrelaza con el confort moderno y la naturaleza se respeta en cada detalle, este hotel menorquín se alza como una opción incomparable. Su presencia en el ranking de The Times confirma que Menorca está a la altura de los destinos más exclusivos del mundo, reafirmando su atractivo para los viajeros que buscan una experiencia única y enriquecedora.