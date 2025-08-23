Ibiza, el territorio español con más locales en el ranking mundial 'The World's 100 Best Clubs 2025

Ibiza vuelve a demostrar por qué es considerada la capital mundial del ocio nocturno. La isla balear aporta 17 nominaciones a la lista The World's 100 Best Clubs™ 2025, más que cualquier otro destino del planeta, y lo hace por séptimo año consecutivo. Espacios icónicos como Pacha, Amnesia, Hï Ibiza o Ushuaïa competirán junto a otros referentes de la isla, como Blue Marlin, Café Mambo, Club Chinois o DC-10, por un lugar en el prestigioso ranking internacional.

En total, España presenta 81 locales nominados, lo que sitúa al país como la segunda potencia mundial del ocio nocturno, solo por detrás de Estados Unidos, que suma 85. Los clubes españoles forman parte de un total de 545 locales de 73 países que aspiran a entrar en la selección final, organizada por la Asociación Internacional de Ocio Nocturno (International Nightlife Association), entidad a la que pertenece la patronal estatal Spain Nightlife.

Varios territorios españoles, nominados

Más allá de Ibiza, otros destinos nacionales destacan por su potente oferta nocturna. Cataluña encabeza el número de nominaciones con 23 locales, seguida por Baleares (18), Andalucía (15), Madrid (10), la Comunidad Valenciana (7), Canarias (4) y Euskadi (2). Además, Galicia y Murcia cuentan con un nominado cada una.

Fuera de Ibiza, destacan también Barcelona y Marbella, con 11 clubes cada una, junto con Madrid, que aporta 10 locales a la candidatura. En enclaves turísticos como Tenerife y Lloret de Mar se concentran cuatro nominaciones cada uno, consolidando a España como un país con una oferta variada y distribuida en varios territorios.

El peso de España resulta aún más llamativo si se compara con otros países. Tras Estados Unidos y España, la clasificación continúa con Reino Unido (45 nominaciones), Australia (25), Colombia (24), Italia (22) y Canadá (20). También destacan países con gran tradición como Francia, Alemania o México, además de potencias emergentes en el sector como Singapur, China, Grecia, Tailandia o Croacia.

Votación y jurado

El proceso de selección de los 100 mejores clubes del mundo combina el voto popular con la valoración de un panel profesional. La votación online se mantendrá abierta hasta el 31 de octubre en la web de la International Nightlife Association, permitiendo a cualquier usuario apoyar a sus locales favoritos.

Posteriormente, del 1 de octubre al 15 de noviembre, un jurado experto en la industria del ocio nocturno evaluará de manera exhaustiva los clubes nominados. El resultado final dependerá en un 50 % del voto popular y en otro 50 % de la puntuación técnica, lo que garantiza un equilibrio entre la percepción del público y la valoración profesional.

La lista definitiva, en noviembre

La lista definitiva de The World's 100 Best Clubs™ 2025 se dará a conocer el 19 de noviembre, durante la décima edición de los Golden Moon Awards, una ceremonia que contará con la participación de los DJs Anna Tur y Judge Jules como presentadores.

Con la fuerza de Ibiza como epicentro y el respaldo de otros destinos como Barcelona, Marbella y Madrid, España consolida su posición como uno de los grandes referentes internacionales del sector. La incógnita ahora está en saber cuántos de los 81 nominados españoles lograrán entrar en la lista final y si alguno conseguirá hacerse con el galardón más codiciado: el Golden Moon Award al ‘World's Best Club’ 2025.